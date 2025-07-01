EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп допустил депортацию Маска

2 минуты чтения 18:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность депортации миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР и получившего гражданство США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не знаю. Мы рассмотрим этот вопрос. Возможно, нам придется натравить DOGE на Илона. Вы знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которого, может быть, придется вернуть, чтобы он “съел” Илона. Разве это не было бы ужасно? Он получает много субсидий», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможной депортации Маска. 

Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
Мир7 минут чтения

Bloomberg отмечает, что это высказывание стало очередным витком вражды между Трампом и Маском из-за критики последним налогового законопроекта республиканцев под названием «большой красивый билль» (One Big Beautiful Bill).

Трамп связал критику законопроекта Маском с отменой субсидий, от которых его многочисленные деловые предприятия получают выгоду. Ранее Трамп написал пост в своей соцсети Truth Social, в котором пригрозил отозвать субсидии у компаний Маска. «Я буквально говорю: прекрати все это. Сейчас же», — написал спустя полчаса Маск в соцсети Х, однако Трамп повторил свою угрозу в беседе с журналистами. Он заявил, что Маск «теряет свой мандат на электромобили», и добавил, что «Илон может потерять гораздо больше».

Я переехала в США, и мне нравится
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
Общество11 минут чтения

Ранее стало известно, что Илон Маск пригрозил созданием в США третьей политической партии под названием «Америка» в случае принятия «большого красивого билля». По его мнению, принятие законопроекта будет свидетельствовать о фактической однопартийности в политической системе страны. При этом Маск уже интересовался у своей аудитории в соцсети Х, стоит ли ему организовать в стране новую партию. В начале июня 80% из 5,6 миллионов участников его опроса поддержали такую идею.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования