Трамп допустил депортацию Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность депортации миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР и получившего гражданство США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не знаю. Мы рассмотрим этот вопрос. Возможно, нам придется натравить DOGE на Илона. Вы знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которого, может быть, придется вернуть, чтобы он “съел” Илона. Разве это не было бы ужасно? Он получает много субсидий», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможной депортации Маска.

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Bloomberg отмечает, что это высказывание стало очередным витком вражды между Трампом и Маском из-за критики последним налогового законопроекта республиканцев под названием «большой красивый билль» (One Big Beautiful Bill).

Трамп связал критику законопроекта Маском с отменой субсидий, от которых его многочисленные деловые предприятия получают выгоду. Ранее Трамп написал пост в своей соцсети Truth Social, в котором пригрозил отозвать субсидии у компаний Маска. «Я буквально говорю: прекрати все это. Сейчас же», — написал спустя полчаса Маск в соцсети Х, однако Трамп повторил свою угрозу в беседе с журналистами. Он заявил, что Маск «теряет свой мандат на электромобили», и добавил, что «Илон может потерять гораздо больше».

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Ранее стало известно, что Илон Маск пригрозил созданием в США третьей политической партии под названием «Америка» в случае принятия «большого красивого билля». По его мнению, принятие законопроекта будет свидетельствовать о фактической однопартийности в политической системе страны. При этом Маск уже интересовался у своей аудитории в соцсети Х, стоит ли ему организовать в стране новую партию. В начале июня 80% из 5,6 миллионов участников его опроса поддержали такую идею.