СМИ: 13 полицейских понадобилось для задержания женщины в баре

Не менее 13 полицейских понадобилось, чтобы произвести задержание женщины из Бельгии за нарушение «моральных норм» в мексиканском городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Об этом сообщает бельгийское СМИ Het Laatste Nieuws (HLN) со ссылкой на местных правозащитников.

«Нарушение» состояло в том, что туристка гуляла в мини-юбке и решила поцеловать мужчину в одном из местных баров, сообщили источники журналистов. Полицейские изолировали ее от других посетителей и пригрозили применением оружия свидетелям, попытавшимся защитить женщину. Мексиканские чиновники не прокомментировали информацию об инциденте.

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Правозащитники отмечают, что во время задержания полицейские применили «чрезмерную силу». Этот момент, как сообщает HLN, был зафиксирован камерами наблюдения на углу улицы. Активисты также заявили об опасениях, что к бельгийке могло применяться сексуализированное насилие.

Инцидент произошел вечером 28 июня, правозащитники потребовали от мэра города, местных политиков и прокуратуры расследовать действия полицейских. HLN отмечает, что женщину освободили под залог, сумму в 4000 песо (около 200 долларов) внесли ее друзья. Сама она, по словам источников, настолько напугана, что отказывается комментировать произошедшее.

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Ранее СМИ сообщали о нападениях на женщин, происходящих в мексиканских городах. В середине мая стало известно об убийстве 23-летней бьюти-блогерши Валерию Маркес, которую застрелили во время прямого эфира в социальной сети TikTok. Ранее она рассказывала, что в ее салон приходил неизвестный, чтобы передать «дорогой подарок». После произведенных выстрелов телефон Маркес поднял мужчина, его лицо попало в кадр трансляции.

В этом же месяце была застрелена кандидат в мэры города Тексистепек Есения Лара Гутьеррес. Ее убили во время предвыборного митинга, помимо нее погибли также три человека, столько же получили ранения.