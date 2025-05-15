Блогершу застрелили во время прямого эфира в TikTok

В Мексике неизвестный застрелил 23-летнюю бьюти-блогершу Валерию Маркес, которая в момент убийства вела прямую трансляцию в TikTok. В качестве основной версии инцидента рассматривается фемицид — убийство женщины по гендерному признаку. Об этом со ссылкой на заявление мексиканской прокуратуры пишет The Guardian.

Валерия Маркес работала в салоне красоты города Сапопан, где и произошло убийство. Девушка пользовалась популярностью в соцсетях, благодаря своим видеороликам о бьюти-трендах и макияже. По данным прокуратуры, 13 мая Маркес включила прямую трансляцию в TikTok, а затем сообщила подписчикам, что «кто-то идет». Во время трансляции она сидела за столом с мягкой игрушкой, когда кто-то на заднем плане произнес: «Эй, Вале?»

Маркес отозвалась, после чего выключила звук в прямом эфире. Спустя несколько секунд девушку застрелили. После этого кто-то поднял телефон, и на экране на мгновение появилось лицо мужчины — предположительно, нападавшего. Затем трансляция была завершена.

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Ранее в прямом эфире Маркес рассказывала, что в салон уже приходил неизвестный мужчина, чтобы передать ей «дорогой подарок». По словам девушки, в тот момент ее не было на месте. Блогерша выглядела обеспокоенной и заявила, что не собирается ждать возвращения этого человека, отмечает газета.

Расследование ведется по делу о фемициде, имя подозреваемого не называется.

Тем временем Мексика остается одной из самых опасных стран для женщин в Латинской Америке. Согласно данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2023 году страна оказалась на четвертом месте в регионе по числу фемицидов — 1,3 случая на каждые 100 тысяч женщин. На той же позиции — Парагвай, Уругвай и Боливия.

Штат Халиско, где была убита Валерия Маркес, входит в шестерку самых опасных регионов страны. С октября 2024 года, когда президентом стала Клаудия Шейнбаум, в штате зарегистрировано 906 убийств, отмечает консалтинговая компания TResearch.

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Ранее в этом же месяце в Мексике произошел еще один резонансный случай. В воскресенье, 11 мая, во время предвыборного марша в городе Тексистепек (штат Веракрус) была застрелена кандидат в мэры Есения Лара Гутьеррес. Инцидент попал в прямую трансляцию в Facebook. Вместе с женщиной погибли еще трое человек, сообщал CNN.



