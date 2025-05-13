Кандидата в мэры мексиканского города застрелили в прямом эфире

В городе Тексистепек в штате Веракрус на востоке Мексики во время предвыборного марша была убита кандидат в мэры города Есения Лара Гутьеррес и еще трое человек, сообщает CNN со ссылкой на прямую трансляцию в фейсбуке политика и данные местных властей.
Предвыборное шествие состоялось в Тексистипеке в воскресенье вечером. В конце 50-минутной прямой трансляции в фейсбуке Гутьеррес слышно около 20 выстрелов, после этого эфир прерывается.
Гутьеррес выдвигалась в мэры от правящей левой партии Морена, в которую входит и президент страны Клаудия Шейнбаум. Шейнбаум победила на выборах в 2024 году и стала первой женщиной на посту президента Мексики. В понедельник утром она заявила, что ей пока неизвестны мотивы нападавших, и пообещала поддержку правительства в расследовании убийства.
В результате стрельбы погиб местный полицейский Мигель Анхель Наварро Лечуга и его дочь Марисоль Наварро Акино, которые вышли на улицу поприветствовать шествие. Также были застрелены племянник кандидата Аарон Ноласко Рейес и 54-летний сторонник политика Сильвестр Мелькиадес Домингес. Еще трое местных жителей были ранены.
В Мексике распространено насилие в отношении политиков и кандидатов на выборах. Накануне прошлогодних выборов почти 400 политиков и журналистов стали жертвами нападений, включая угрозы, похищения, насилие и убийства. Из 127 пострадавших кандидатов 24 были убиты, по данным консалтинговой компании Integralia. Правозащитная организация Data Cívica сообщила о 661 атаке на людей и объекты, связанные с политическим насилием.