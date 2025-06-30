Тысячи долларов сбросили с вертолета на город в США

В восточной части Детройта в штате Мичиган пролетавший над городом вертолет разбросал пять тысяч долларов, а местные жители бросились их собирать. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

По данным издания, об этом в своем завещании попросил Даррел Томас по прозвищу Плант, владевший автомойкой Showroom Shine Express, который умер 15 июня в возрасте 58 лет. Как сообщается, он был известен в городе как человек, который относился с любовью к своей семье и соседям, а также был большим любителем классических автомобилей и имел лицензию драг-рейсера.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России» По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка Мир 5 минут чтения

Местные СМИ пишут, что всего с вертолета сбросили пять тысяч долларов. При этом пользователи соцсетей утверждают, что сумма была в 10 раз больше. Также в сети появилась информация, что Томас умер от болезни Альцгеймера.

«Это было его последнее проявление любви к обществу, потому что он всегда был щедрым. [Этот день] был просто днем прощания с легендой Истсайда», — рассказала внучка Томаса Кристал Перри.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

Отмечается, что сбрасывание денег с вертолета сопровождалось масштабным празднованием в честь Томаса с участием нескольких поколений его семьи, а на опубликованных в сети кадрах видно, что люди останавливались на дороге и выходили из машин. TSR утверждает, что мероприятие полностью парализовало движение на одной из трасс города, а полиции пришлось перекрыть улицы на полчаса. При этом, по словам местных жителей, разбрасывание денег не спровоцировало драк и беспорядков.

Ранее стало известно, что в американском отделении компании Deloitte сотрудникам выделили деньги на покупку наборов Lego. Так компания решила бороться со стрессом. В ее внутренней документации сказано, что таким образом руководство стремится «поддержать и расширить» возможности работников.