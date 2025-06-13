Компания раздала своим сотрудникам деньги на покупку Lego для борьбы со стрессом

У сотрудников американского отделения международной консалтинговой компании Deloitte появилась возможность покупать наборы Lego на средства, которое руководство выделяет в рамках программы поддержки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на обновленную внутреннюю политику компании.

По данным издания, Deloitte давно предоставляет сотрудникам ежегодную субсидию, которая позволяет оплачивать подписки, оборудование и развлечения. Четыре года назад размер пособия увеличился с 500 до 1000 долларов. Во внутренних документах сказано, что эти деньги должны «поддержать и расширить» возможности сотрудника «на пути к ментальному, физическому и финансовому процветанию», а также помочь в достижении своих целей.

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Издание отмечает, что сотрудникам Deloitte доступен любой набор Lego из официального интернет-магазина, потому что самый дорогой конструктор — космический корабль «Тысячелетний Сокол» из «Звездных войн» — продается на сайте за 850 долларов.

Кроме Lego, сотрудники могут покупать офисную мебель, тренажеры, занятия по фитнесу, приложения для финансовой поддержки и игровые приставки, включая Nintendo Switch и PlayStation. В разделе «Что нового в 2026 финансовом году» на внутреннем сайте компании теперь также представлены кухонные принадлежности, спа-услуги и персональные переносные вентиляторы.

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Один из сотрудников Deloitte сказал Business Insider, что большинство его коллег одобрило нововведение. Другой заявил, что смог сделать свое рабочее место более удобным и ему нравится думать о том, как он распорядится своей следующей субсидией. Также собеседники издания сказали, что «собрать четырехчасовой конструктор за два часа — отличный способ снять стрес». При этом один из источников BI сообщил, что компания ввела субсидию на благополучие только из-за того, что «работа отстойная».