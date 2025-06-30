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Мир

Сон китайца о проглоченной в Таиланде ложке оказался явью

2 минуты чтения 14:31 | Обновлено: 14:33

Житель Китая по фамилии Янь пять месяцев проходил с ложкой в животе, так как считал, что она ему приснилась. Об этом пишет местное издание South China Morning Post (SCMP)..

По его данным, когда Янь все же обратился к врачу в Шанхае, он полагал, что проглотил что-то из платика во время недавнего приема еды. Однако в результате обследования, проведенного в шанхайской больнице Чжуншань, в животе мужчины обнаружили 15-сантиметровую керамическую ложку.

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Столовый прибор застрял в двенадцатиперстной кишке Яня, причем таким образом, что даже небольшое движение могло привести к перфорации кишечника и тяжелым осложнениям. После того как ложку успешно извлекли, мужчина вспомнил, как она туда попала.

По его словам, пять месяцев назад, будучи в Таиланде, он напился и пытался вызвать рвоту с помощью ложки. В какой-то момент столовый прибор выскользнул из рук, упал в пищевод и был проглочен. После этого Янь уснул, а когда проснулся, решил, что ему все приснилось.

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Ранее SCMP сообщал о похожем случае. Тогда речь шла о 64-летнем китайце: из желудка которого извлекли 17-сантиметровую зубную щетку. Сам пациент рассказал врачам, что проглотил ее в возрасте 12 лет. 

По его словам, будучи ребенком, он побоялся рассказать о произошедшем взрослым. Позже он также не стал обращаться к врачам, так как думал, что щетка “растворится сама”. Однако этого не произошло и, спустя 52 года, инородный предмет в животе стал беспокоить мужчину, что заставило его все-таки обратиться за медицинской помощью.

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