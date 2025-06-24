Врачи извлекли проглоченную мужчиной 52 года назад зубную щетку

В Китае врачи извлекли из кишечника мужчины зубную щетку, которая находилась там последние 52 года. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

По его данным, 64-летний мужчина по имени Ян из провинции Аньхой на востоке страны обратился к медикам с жалобами на странное ощущение в животе. Врачи провели обследование и обнаружили в кишечнике пациента застрявшую там зубную щетку.

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После этого Ян рассказал, что помнит, как она там оказалась. По его словам, он проглотил зубную щетку, когда ему было 12 лет. После этого он оказался слишком напуган, чтобы рассказать об этом взрослым. В последующие годы он также не предпринимал никаких действий, так как был убежден, что пластиковая щетка «растворится сама».

На протяжении всей жизни мужчины проглоченная зубная щетка не доставляла ему никаких неудобств, начав беспокоить его только недавно. Как оказалось, щетка застряла в тонком кишечнике мужчины, доставляя ему неприятные ощущения. В связи с эти врачи провели эндоскопическую операцию, которая заняла около 80 минут.

Зубную щетку удалось извлечь, ее длина составила 17 сантиметров. Как отмечает издание, врачи отметили, что эта щетка стала самым длинным предметом, извлеченном из внутренностей пациента за всю историю работы клиники.

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В апреле китайские СМИ сообщили о местном 11-летнем мальчике, который нечаянно проглотил 100-граммовый слиток золота. Ребенка доставили в больницу, где врачи сначалв в течение двух дней пытались решить проблему с помощью слабительного. Однако такой подход результатов не дал и тогда медикам пришлось провести эндоскопическую операцию для извлечения слитка.