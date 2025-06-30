В Германии съели нападавшего на людей гигантского сома

Гигантский сом, напавший на отдыхающих на озере Бромбахзее, оказался не только застрелен полицейским, но и подан на ужин в местной гостинице. Теперь за дело берутся зоозащитники: организация PETA готовит судебный иск против стрелявшего и рыболовов, пишет Aussiedlerbote.

Рыба весом около 90 килограммов «прославилась» после того, как 20 июня на фестивале Burning Beach у водоема начала нападать на людей и успела укусить пятерых человек. Пострадавшие получили рваные раны мягких тканей и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. При этом сом не покидал района пляжа и продолжал атаковать купающихся пловцов.

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Власти сочли сома угрозой общественной безопасности — полицейский трижды выстрелил в рыбу, затем сома добили рыболовы. Но, по словам представителей PETA, такая смерть была мучительной и неоправданной. «Это грубое нарушение закона о защите животных», — заявила представитель организации Яна Хогер. Она уверена, что вместо убийства можно было просто временно ограничить доступ к озеру.

Тем временем сом оказался на кухне гостиницы Zum Goldenen Lamm в деревне Веттельсхайм. Его приобрел владелец заведения Ханс Нерретер. «Мы получили рыбу уже без головы и выпотрошенной, разделали ее и поджарили на сковороде-гриль», — пояснил ресторатор. Блюдо подавали с летними овощами, картофелем с травами и соусом из черемши. Порция стоила 22,50 евро.

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По словам шеф-повара, из рыбы вышло около 50 килограммов филе — примерно 120 порций. Половина уже съедена, остальное хранится в морозильной камере. При этом ресторатор не скрывает гордости. По его словам, отзывы гостей — исключительно положительные. «Мясо сома по вкусу напоминает нежную телятину, с тонким ароматом», — подчеркнул он.

Хозяин ресторана не скрывает удивления по поводу разразившейся шумихи. «Если тот самый полицейский заглянет к нам — мы обязательно угостим его порцией», — сказал он. По его словам, клиенты уже звонят, чтобы забронировать остатки гигантского сома.