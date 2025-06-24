Полицейские застрелили нападавшего на людей гигантского сома

В Германии полицейским пришлось защищать участников фестиваля Burning Beach, проходящего на озере Бромбахзее в Баварии, от агрессивного двухметрового сома. Об этом сообщает местное издание издание inFranken.de.

По его данным, огромная рыба весом около 90 килограммов начала нападать на людей 20 июня и успела укусить пять человек. Пострадавшие получили рваные раны мягких тканей и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. При этом сом не покидал района пляжа и продолжал атаковать купающихся пловцов.

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Прибывшие на место полицейские и сотрудники водной охраны закрыли прибрежную зону для купания, а затем открыли огонь по агрессивной рыбе. Как сообщается, сом был убит тремя выстрелами, после чего озеро вновь открыли для купания.

Как отмечает издание, действия полицейских вызвали широкую общественную дискуссию среди немецких пользователей соцсетей, в ходе которых многие из них резко раскритиковали правоохранителей.

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В частности, зоозащитники обращали внимание на то, что инцидент совпал с периодом, когда сомы мечут икру. По их словам, агрессивное поведение рыбы было следствием попыток защитить свое потомство.

В полиции согласились с таким предположением, но заявили, что решение об убийстве сома было принято ввиду «серьезной угрозы безопасности». В свою очередь, представители Баварской ассоциации рыболовов назвали действия полиции оправданными, подчеркнув, что поведение сома в период нереста непредсказуемо.