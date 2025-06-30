Клещи вызвали у людей редкую аллергию на мясо

В США резко увеличилось число клещей The Lone Star Tick (Amblyomma americanum), вызывающих у людей редкую аллергию на красное мясо. По словам экспертов, из-за изменения климата этот агрессивный вид распространяется на новые территории и угрожает здоровью миллионов американцев. Об этом пишет The Guardian.

Синдром альфа-гал, который развивается после укуса этих клещей, вызывает у человека тяжелую аллергическую реакцию при употреблении красного мяса. Симптомы могут варьироваться от зуда и крапивницы до анафилактического шока и риска сердечного приступа.

Еще в 2009 году в США было известно лишь о нескольких десятках подобных случаев. Сегодня, по оценкам ученых, число зараженных достигло примерно 450 тысяч человек.

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Ранее клещи Lone Star обитали преимущественно на юго-востоке страны. Однако из-за роста температур, связанного с климатическим кризисом, ареал их распространения расширился — этот вид добрался до северных штатов, включая Нью-Йорк и Мэн, а также начал продвигаться на запад.

«Мы наблюдаем настоящий взрыв популяции этих клещей, и это вызывает серьезные опасения. Думаю, альфа-гал-синдром вскоре будет встречаться повсеместно в районах, где обитают эти клещи — а это, возможно, вся восточная половина США. Сейчас это кажется редким явлением, но мы рискуем оказаться в ситуации, когда миллионы людей не смогут есть мясо», — заявил Брэндон Холлингсворт, эксперт из Университета Южной Каролины.

Точное число случаев альфа-гал-синдрома установить затруднительно из-за фрагментарного и неравномерного сбора данных. По мнению экспертов, официальная статистика серьезно занижена, поскольку многие люди не связывают появление аллергических симптомов с укусами клещей, особенно учитывая отсроченный характер реакции.

«Lone Star-клещи быстро адаптируются к новым условиям, и с продолжающимся потеплением климата нет серьезных препятствий для их дальнейшего распространения», — отметила энтомолог и специалист по инфекционным заболеваниям из Корнеллского университета Лаура Харрингтон.

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По данным издания, альфа-гал-синдром представляет собой сложное и малоизученное состояние, отличающееся от классических пищевых аллергий. В отличие, например, от аллергии на арахис, симптомы не проявляются немедленно — они могут развиваться через несколько часов после употребления красного мяса, что затрудняет диагностику.



