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Мир

Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами

2 минуты чтения 13:43 | Обновлено: 13:44

Десятки тысяч женщин в эфиопском регионе Тыграй рассказали, что пострадали от самых жестоких форм сексуализированного насилия со стороны солдат в ходе вооруженного конфликта на севере страны. Медицинские документы и рентгеновские снимки, полученные The Guardian и проверенные независимыми специалистами, подтвердили случаи, когда в репродуктивные органы пострадавших вводили гвозди, шурупы, пластиковый мусор, песок, гравий и даже записки с угрозами.

По данным издания, в записках, написанных насильниками, завернутых в пластиковую обертку и вставленных в матки женщин упоминаются ожесточенные приграничные конфликты с Тыграем в 1990-х годах и содержатся обещания мести.

«Вы забыли, что сделали с нами в 90-е годы? Мы не забыли. Отныне ни один тиграец не родит от другого тиграйца», — говорится в одной из записок, извлеченных медиками из матки одной из пострадавших.

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Другая пострадавшая по имени Ценеат, рассказала изданию, что 25 ноября 2020 года, вскоре после начала вооруженного конфликта в Эфиопии, к ней в дом прибыла группа солдат и силой вытащила ее на улицу. Женщина утверждает, что ее избили, ввели в ногу препарат, после которого она потеряла сознание, а затем изнасиловали. Ценеат вспоминает: придя в себя, она услышала, как солдаты обсуждали, что хотели убить ее, но решили, что она уже мертва, и ушли.

В течение почти двух лет женщина не могла обратиться за медицинской помощью из-за отсутствия врачей и клиник в округе. Все это время она испытывала постоянную боль, а из влагалища выходили фрагменты пластика и мусора. После обращения в больницу рентгеновский снимок показал, что в полости матки Ценеат, между тазовыми костями, находились металлические предметы — пара кусачек для ногтей. После их извлечения медики обнаружили, что кусачки были покрыты ржавчиной.

Ценеат, как и другие пострадавшие жительницы Тыграя, утверждает, что подверглась изнасилованию со стороны эритрейских военнослужащих, действовавших совместно с эфиопскими войсками. Отмечается, что Эритрея, в отличие от Эфиопии, не является стороной мирного соглашения, подписанного между правительством Эфиопии и лидерами Тыграя, и отказывается участвовать в национальной программе переходного правосудия.

Президент Эритреи Исайас Афеверки отверг обвинения, назвав их ввыдумкой. «Все говорят о нарушениях прав человека, изнасилованиях, грабежах — это фантазии», — заявлял он в 2023 году. По данным издания, это был его последний публичный комментарий по этой теме.

Эритрейское правительство также отказалось сотрудничать с международной следственной группой, созданной для документирования нарушений прав человека в Тыграе. По оценке ООН, нет оснований полагать, что национальная судебная система Эритреи привлечет виновных к ответственности.

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Тыграй — северный регион Эфиопии, граничащий с Эритреей и Суданом. Регион назван по имени народности тиграев, представители которой составляют около 6 % населения страны.

В ноябре 2020 года премьер-министр Эфиопии, лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед направил армию для свержения региональной власти Тыграя — Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которую он обвинил в угрозе национальной безопасности. Эфиопская армия вторглась в регион при поддержке сил союзной тогда Эритреи и силовиков из соседнего эфиопского региона Амхара.

В последующие месяцы Эфиопия ввела блокаду Тыграя, запретила въезд иностранным журналистам и прекратила поставки гуманитарной помощи, что привело к углубляющемуся продовольственному кризису. Несмотря на почти полную информационную блокаду, стали поступать сообщения о массовых нарушениях прав человека — включая резню среди мирного населения и массовые изнасилования женщин-тиграев, совершенные силами, связанными с правительством.

По оценкам исследователей Гентского университета, к моменту подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2022 года число погибших среди гражданского населения составило от 300 до 800 тысяч человек как в результате насилия, так и от голода, вызванного блокадой.

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Кроме того, есть данные о нарушениях, совершенных всеми сторонами конфликта, но подавляющее большинство зарегистрированных преступлений приписываются эфиопским и эритрейским силам. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, около 10% женщин в Тыграе подверглись сексуализированному насилию. Около 70% из них пострадали от групповых изнасилований.

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