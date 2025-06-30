Создатель «Игры в кальмара» сравнил VIP-персон из сериала с Маском

Режиссер и автор сценария трех сезонов сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал журналу Time, что богатые VIP-персоны, которые в сериале следят за играми на выживание и делают ставки на игроков, напоминают ему основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

«Илон Маск сейчас повсюду, не так ли? Все о нем говорят. Он не только возглавляет огромную технологическую компанию, которая практически контролирует мир, но и является шоуменом. После написания [третьего сезона] я, конечно, подумал: “О, некоторые VIP-персонажи действительно напоминают Илона Маска”», — сказал Хван Дон Хёк.

Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать Мир 8 минут чтения

Хван сообщил, что VIP-персоны в третьем сезоне играют более значимую роль, чем в первых двух частях сериала. «Они снимают маски, входят в игру и убивают других собственными руками», — сообщил создатель сериала.

Хван Дон Хёк подчеркнул, что не пытался специально делать персонажей похожими на реальных миллиардеров, но после съемок первого сезона он также заметил, что один из зрителей напоминает ему Дональда Трампа.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

Хван Дон Хёк ранее сообщил, что во время съемок первого сезона «Игры в кальмара» потерял 8-9 зубов из-за стресса. Он рассказал Би-би-си, что изначально не хотел снимать второй сезон и даже дал клятву не делать этого, но потом передумал из-за возможности заработать. «Несмотря на то что первый сезон имел такой огромный мировой успех, честно говоря, я заработал не так уж много. Так что участие во втором сезоне поможет мне компенсировать успех первого», — заявил режиссер.

Премьера финального третьего сезона «Игры в кальмара» состоялась на Netflix 27 июня.