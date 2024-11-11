Режиссер «Игры в кальмара» потерял зубы во время съемок из-за стресса

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал, что во время съемок первого сезона он потерял восемь или девять зубов из-за того, что был слишком напряжен. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам режиссера, изначально он не хотел снимать второй сезон и даже поклялся этого не делать, однако потом передумал, объяснив это заработком. «Несмотря на то что первый сезон имел такой огромный мировой успех, честно говоря, я заработал не так уж много. Так что участие во втором сезоне поможет мне компенсировать успех первого», — заявил Хван Дон Хек.

По словам режиссера, после окончания съемок второго сезона он снова почувствовал боль в зубах. Он добавил, что пока не обращался к стоматологу, но, вероятно, ему придется удалить еще несколько зубов.

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Би-би-си пишет, что первый сезон «Игры в кальмара» стал одним из самых успешных проектов на Netflix и привлек внимание к южнокорейскому кинематографу по всему миру. При этом, поскольку в первой части Хван Дон Хек убил почти всех персонажей, во время работы над вторым сезоном ему пришлось «начинать с нуля» с новым актерским составом и набором игр.

Кроме того, как отмечает издание, спустя три года после премьеры режиссер стал еще более мрачным в своем мировосприятии, что отразилось в работе над новым сезоном. Он обращает внимание на текущие войны, изменение климата и увеличивающийся глобальный разрыв в благосостоянии. По его словам, конфликты больше не сводятся к противостоянию богатых и бедных, они разгораются между разными поколениями, полами и политическими лагерями.

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«Создавая этот сериал, я постоянно спрашивал себя: “Есть ли у нас, людей, силы, чтобы увести мир с этого катящегося вниз пути?”. Честно говоря, я не знаю», — рассказал Хван Дон Хек.

Также Би-би-си пишет, что за работу над первым сезоном режиссер получил лишь «скромный аванс» и не смог получить процент с 650 миллионов фунтов стерлингов, которые заработал Netflix на «Игре в кальмара». Издание отмечает, что после прихода платформы на южнокорейский рынок создатели фильмов и сериалов обвинили ее в том, что она заставляет их отказаться от своих авторских прав при подписании контрактов, а вместе с ними — и от права на прибыль.

Эта проблема, по словам участников индустрии, усугубляется устаревшим законом об авторских правах в Южной Корее, из-за чего режиссерам приходится подрабатывать на складах и в такси.