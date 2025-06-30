Европу охватили лесные пожары из-за рекордной жары

Страны Европы столкнулись с рекордной жарой, правительства выпускают экстренные предупреждения и объявляют красные режимы опасности, на территории нескольких государств горят леса. Об этом пишет Би-би-си.

28 июня воздух на юго-западе Испании прогрелся до 46 градусов, в Португалии власти зафиксировали жару в 46,6 градуса — эти показатели рекордные для июня за всю историю наблюдения. Жара сохранится как минимум до середины недели, но, как отмечают журналисты, температура может вырасти в течение лета.

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Журналисты отмечают, что лесные пожары продолжаются на юго-западе департамента Од во Франции, где власти были вынуждены эвакуировать кемпинг и аббатство. Итальянский прибрежный курорт Байя-Домиция стал источником кадров, на которых туристы спасались в море от пожара в сосновом лесу. Ранее сообщалось также о горящих лесах на греческом острове Хиос, где из-за быстрого распространения огня пришлось эвакуировать несколько деревень.

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Режим красного уровня опасности на данный момент действует в Португалии, Италии, Хорватии, Франции, Австрии, Бельгии, Венгрии, Сербии, Словении, Швейцарии и в других странах Европы. Итальянские власти сообщают о росте числа случаев тепловых ударов, в Болонье были открыты семь «климатических убежищ» с кондиционерами и питьевой водой, а в Риме пожилым людям предоставлено право бесплатного посещения бассейнов.

Би-би-си со ссылкой на мнение экспертов пишет о том, что экстремальные температуры фиксируются все чаще из-за глобального изменения климата. При этом синоптики ожидают дальнейшего повышения температуры во Франции, Германии, Италии и Великобритании. Нетронутым аномальным повышением температуры остался регион Балтии — в Вильнюсе, Риге и Таллине показатели тепла не превысят 32 градуса в течение недели.