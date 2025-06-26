Причиной лесных пожаров на острове Греции могла стать непотушенная сигарета

Власти Греции считают, что причиной начавшихся 22 июня лесных пожаров на острове Хиос в Эгейском море может быть непотушенная сигарета. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова представителя Греческой пожарной службы.

Лейтенант службы Константин Козанис рассказал, что пожарным удалось «поймать с поличным» гражданку Грузии, которая призналась в том, что спровоцировала появление одного из очагов продолжающегося пожара, выбросив непотушенную сигарету. Женщина предстанет перед судом 26 июня. Журналисты также сообщают о наличии свидетелей, подтвердивших, что видели этот инцидент.

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Власти заявили, что подозреваемая работала экономкой в одном из расположенных на острове поместий. По данным журналистов, ей будут предъявлены обвинения в непреднамеренном поджоге. The Guardian отмечает, что греческие чиновники уже заявляли о том, что возникшие на Хиосе пожары могут не иметь естественного характера из-за того, что пять его очагов появились в разных частях острова практически одновременно.

В пожарной службе также отметили, что интенсивность пожаров снижается, но их пока не удается взять под контроль полностью. Сейчас власти пытаются не допустить распространение огня на деревни XIV века, известные производством мастики. Они расположены южнее главного плато острова, на котором уже выгорело около 40 тысяч гектаров земли.

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Пожар тушат с участием более 400 пожарных, сотен добровольцев и авиации. Власти объявили чрезвычайное положение на острове и эвакуировали несколько десятков деревень. Журналисты сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха в Греции поднимется до +40 градусов. Из-за климатических изменений в стране наблюдается резкий рост количества лесных пожаров, что привело к ужесточению наказаний за поджоги и нанесение вреда окружающей среде.