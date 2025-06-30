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Мир

Эксперты рассказали о добыче золота российскими наемниками в Африке

2 минуты чтения 23:39 30 июня

Команда из «Трансперенси Интернешнл — Россия», группы независимых экспертов, опубликовала исследование, в котором говорится, что российские наемники ЧВК «Вагнер» добывают в нескольких африканских странах золото и зарабатывают на этом миллиарды долларов. 

Как пишут авторы исследования, помимо золота ЧВК «Вагнер» занимается в частности добычей алмазов, древесины и других природных ресурсов, используя это как инструмент влияния. К примеру, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) наемники взяли под контроль экономические ресурсы страны и участвовали в военных конфликтах. 

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«Это не просто история про наемников и их бизнес. Это системная модель, где военные операции и контроль над ресурсами работают вместе ради политических и финансовых интересов России», — считает автор доклада Глеб Голубков.

Похожие тенденции авторы доклада выявили в Судане и Мали. Так, ЧВК «Вагнера» заработал более 1,9 миллиарда долларов на экспорте золота из Судана, причем расширить свое влияние в этой области наемники пытались на протяжении нескольких лет, используя для этого политическую нестабильность в стране и налаживая отношения как с центральной властью, так и с вооруженными группировками. 

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При этом во время очередной гражданской войны в стране российские власти поддерживали контакт с официальным правительством Судана, что, как отмечается в докладе, указывает на расхождения интересов наемников с официальной позицией Кремля.

В Мали ЧВК «Вагнеру» удалось получить контракты на оказание военных услуг, однако авторы доклада пишут, что говорить об успехе или провале наемников в области разработки ресурсов преждевременно. В этом случае также нужно учитывать большую устойчивость государственных институтов в Мали, нежели в других африканских странах, из-за чего получить доступ к добыче золота сложнее. 

Кроме того, в докладе отмечается, что деятельность ЧВК «Вагнера» в Африке связана с применением насилия и нарушением прав человека. Ранее сообщалось, что российских наемников заподозрили в каннибализме, внесудебных казнях, пытках и других военных преступлениях.

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