Российских наемников заподозрили в каннибализме

Юристы из Калифорнийского университета в Беркли передали в Международный уголовный суд (МУС) конфиденциальный отчет, в котором утверждается, что связанная с Россией группа ЧВК «Вагнер» совершила военные преступления в Африке, видео которых распространились в социальных сетях. На них запечатлены внесудебные казни, пытки, нанесение увечий и каннибализм, передает Associated Press (АР).

Как пишет агентство, на одном из роликов видно, как мужчины в военной форме разделывают трупы, вероятно, гражданских лиц. Они с помощью мачете вырезают органы и позируют с отрезанными конечностями. Один боец ​​говорит, что собирается съесть чью-то печень, другой — что пытается вырвать сердце. АР отмечает, что журналисты смогли подтвердить подлинность видеозаписей.

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По данным агентства, после того, как африканские страны — Мали, Буркина-Фасо и Нигер — перестали сотрудничать с США и Францией и пустили на свои территории Россию и ее наемников, в регионе произошел всплеск насилия и дегуманизация, которой там «не наблюдалось десятилетиями». Свидетельства насилия, которое часто происходит в отдаленных районах, где почти нет контроля со стороны властей и внешних наблюдателей, стали попадать в соцсети.

Эксперты утверждают, что распространившиеся ролики могут служить доказательством военных преступлений, однако сам факт их распространения они назвали отдельным преступлением. Это первый подобный аргумент, который предоставили МУС, отмечает АР. По мнению экспертов, видео могли быть направлены на то, чтобы запугать гражданское население и тех, кого в регионе считают врагами ЧВК «Вагнер» и их союзников.

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«Вагнер умело использовал информационно-коммуникационные технологии для культивирования и продвижения своего глобального бренда как безжалостных наемников. В частности, их сеть Telegram, которая отображает их поведение по всему Сахелю (тропический саванный регион в Африке — Прим. «Холода»), служит гордой публичной демонстрацией их жестокости», — заявила Линдси Фримен из Калифорнийского университета в Беркли.

В отчете, переданном в МУС, говорится, что его авторы требуют расследования действий ЧВК «Вагнер» и правительств Мали и России в период с декабря 2021 года по июль 2024 года.