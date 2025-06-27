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Криминал

Задержан домогавшийся до девушек в центре Москвы ученик Лесли

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 13:10

Московские полицейские задержали одного из участников серии домогательств в отношении девушек, произошедших в центре Москвы в конце июня. Он оказался участником курсов скандально известного тренера по пикапу Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов). Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Имя задержанного не называется, известно лишь, что он родился в 1993 году в Тульской области. Волк также написала, что мужчина будет передан в следственные органы, но не назвала статью, по которой планируется выдвинуть обвинение. Организатор курса и домогательств Лесли подозревается в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК).

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Telegram-каналы Shot и Mash сообщают о задержании еще двух участников курсов Лесли, участвовавших в серии домогательств — 21-летнего москвича Матвей О. и 23-летнего Дениса Ч. из Кемеровской области. Shot утверждает, что они оба домогались до девушек у ТЦ «Охотный ряд». Об их задержании на данный момент официально не сообщалось.

Ранее о серии домогательств, произошедших в центре Москвы, сообщили столкнувшиеся с ними женщины. «Коммерсантъ» отмечает, что журналистам известно о как минимум восьми таких случаях, произошедших 21-22 июня. Несколько девушек обратились в полицию и пожаловались на равнодушие прохожих, которые не реагировали на действия мужчин, предлагавших познакомиться и заняться сексом, а также трогавших их за ягодицы.

Позже стало известно, что домогавшиеся выполняли «задания», которые они получили на закрытом «телесном тренинге» Алекса Лесли. После распространения информации о жалобах девушек «коуч» раскритиковал своих учеников и заявил, что женщины «недовольны», потому что «задание выполнено неправильно». «Я же говорил — подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап, они недовольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там выебать ее», — заявил Лесли.

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Журналисты Insider выяснили, что Лесли проживает в Варшаве и регулярно проводит «тренинги» с 2022 года. Он продолжает рекламировать свои услуги, обещая научить мужчин «быстро переводить женщин в горизонтальную плоскость». Алекс Лесли, который называет себя «гуру секса и соблазнения», ведет свой телеграм-канал, где призывает мужчин домогаться незнакомых девушек на улице. Кроме того, он является автором нескольких книг, которые были изъяты из продажи после возбуждения против Лесли уголовного дела. 

Обновлено в 13:10. Добавлена информация телеграм-каналов о задержании двоих мужчин.

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