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Общество

Организатором домогательств девушек в центре Москвы оказался тренер по пикапу Алекс Лесли

2 минуты чтения 19:31

Скандально известный тренер по пикапу Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) 20 июня объявил в своем телеграм-канале о начале «телесного тренинга» для мужчин и пригласил своих подписчиков в закрытый чат. Как сообщает издание «Коса», именно в этот день в соцсетях появились первые сообщения о массовых домогательствах девушек со стороны незнакомцев в центре Москвы.

После огласки ситуации в СМИ и жалоб некоторых пострадавших в полицию, Лесли заявил, что женщины «недовольны», потому что «задание выполнено неправильно». «Я же говорил — подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап, они недовольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там выебать ее», — заявил Лесли в голосовом сообщении. 

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После этого он назвал реакцию пострадавших девушек «попыткой раздуть российский MeToo» — аналог одноименного международного движения против сексуализированного насилия и домогательств.

Сегодня, 25 июня Лесли анонсировал новый тренинг с «еще более жесткими заданиями — не дающими шансов быть невыебанной».

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что среди пострадавших от домогательств со стороны учеников Лесли оказалась 17-летняя девочка. По словам ее матери, имя которой не называется, инцидент произошел, когда ее дочь вместе с подругой шли по подземному переходу, ведущему к Центральному детскому миру.

«Тогда дочь была одета в черные широкие джинсы, длинную футболку и фланелевую рубашку. Она высокая, но у нее еще детское лицо. Возможно поэтому ее обнял сзади незнакомый ей молодой мужчина. Она ему сказала: «Отпустите меня, пожалуйста». Это все произошло днем», – рассказала она.

Телеграм-канал также сообщил о еще одной пострадавшей — 29-летней Кристине. По словам девушки, инцидент произошел еще в 2024 году. Она утверждает, что в районе ВДНХ к ней и ее подруге подбежали двое незнакомцев, схватили за ягодицы и предложили «пойти потрахаться». 

«Если говорить, что мы были в шоке – это ничего не сказать. Нам было так стыдно, неприятно и небезопасно. Мы ощущали себя просто облитыми с головы до ног дерьмом. Мы никогда себя так не чувствовали», — вспоминает Кристина.

Девушка сказала, что обратилась с заявлением в полицию, однако, по ее словам, никаких результатов это не дало. «Уже в отделении полиции мы узнали, что мы не единственные: в отделении была девушка, у которой была точно такая же ситуация. <…> В дальнейшем там же стало известно, что еще две девушки, которые прогуливались на ВДНХ, обратились к сотрудникам полиции и сообщили об аналогичном случае», — рассказала девушка.

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Журналисты «Осторожно, Москва» также выяснили, что Алекс Лесли выпускает методички для мужчин с советами по харассменту, которые продаются в Москве в сети магазинов «Читай город», а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

На проблему массовых домогательств девушек в центре Москвы обратили внимание и в Госдуме. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова назвала произошедшее систематическим нарушением прав и свобод женщин и обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить организаторов курсов и их участников по признакам состава преступлений.

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