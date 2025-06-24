Ученики скандального тренера по пикапу массово домогались девушек в центре Москвы

В полицию Москвы за последние несколько дней обратились как минимум две девушки с жалобами на домогательства со стороны мужчин в центре города. Об этом пишут издание «Коса» и телеграм-канал «Осторожно, Москва». По словам девушек, мужчины подходили к ним под предлогом познакомиться, а затем трогали их за разные части тела и предлагали заняться с ними сексом.

22 июня в инстаграме появились публикации от двух разных девушек, в которых они рассказали о домогательствах. По данным «Косы», как минимум в одном случае происходящее снималось на камеру вторым мужчиной.

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Одна из пострадавших по имени Анастасия Денисенко записала видео, в котором со слезами на глазах утверждала, что в центре Москвы двое неизвестных мужчин подошли к ней сзади и начали ее «хватать».

«[Вокруг] куча людей, но никто не подошел. И всем просто наплевать», — рассказала Денисенко. После этого, по ее словам, один из мужчин сказал ей: «Пойдем туда, почпокаемся».

Другая жительница Москвы по имени Полина Хохлома заявила, что 22 июня в Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. После отказа один из них схватил ее за ягодицы.

Хохлома сообщила, что написала заявление в полицию, где, по ее словам, встретила еще одну девушку, которую домогались в том же районе.

«[У меня] приняли заявление, добавили пару комментариев вроде “ну дала бы леща и все”, “а что стояла, глазами хлопала”, “прям так сильно домогались?” Сказали ждать звонка участкового, чтобы добавить видео с его лицом», — поделилась девушка в разговоре с «Косой».

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Она также рассказала, что ей прислали ссылку на телеграм-канал, где мужчина публикует видео, как пристает к девушкам в центре Москвы и снимает это на камеру. В канале — десятки подобных роликов: он без разрешения снимает женщин, комментирует их внешность, трогает и игнорирует отказы. В постах автор называет себя «самым сексуальным человеком мира» и «гениальным психопатом».

По данным «Осторожно, Москва», массовые домогательства девушек в центре Москвы организовал скандальный тренер по пикапу, который называет себя «гуру секса и соблазнения» и провоцирует мужчин трогать незнакомых девушек на улице. Сообщается, что он призывает мужчин участвовать в так называемом «телесном тренинге», по условиям которого они должны подойти к 30 незнакомкам и совершить физический контакт — под любым предлогом, включая предложения секса.

По словам пострадавших, сам блогер и другие пикап-коучи ведут закрытые чаты, где мужчины делятся видео с домогательствами, обсуждают реакцию девушек и обмениваются «опытом».



