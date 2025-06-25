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Общество

На скандального пикап-коуча Алекса Лесли завели дело о склонении к изнасилованию

2 минуты чтения 20:35 | Обновлено: 21:05

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении скандального тренера по пикапу Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), который стоит за организацией серии домогательств в отношении девушек в центре Москвы. Лесли подозревают в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного Кодекса). Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — заявили в СК.

Отмечается, что в настоящее время следователи столичного СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Алекс Лесли, который называет себя «гуру секса и соблазнения», ведет свой телеграм-канал, где призывает мужчин домогаться незнакомых девушек на улице. Кроме того, он является автором книг о пикапе под названиями «Мне всегда дают», «Снимай трусы» и «Охота на самца». Ранее журналисты «Осторожно, Москва» выяснили, что его методички с советами по харассменту продаются в Москве в сети магазинов «Читай город», а также на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Тренер по пикапу ранее не раз становился участником скандалов. Инстаграм и книга его ученицы Насти Рыбки (настоящее имя Анастасия Вашукевич) о соблазнении олигарха стали отправной точкой расследования Фонда борьбы с коррупцией. В центре внимания оказались возможные совместные поездки вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски с девушками на яхте. По словам Рыбки, такие «прогулки» были обычной практикой для так называемых «охотниц» — последовательниц Лесли.

Сразу после выхода расследования в 2018 году Алекс Лесли и Настя Рыбка были арестованы в Таиланде по делу о проведении незаконного секс-тренинга. Суд в Паттайе приговорил Лесли и еще семерых участников к 18 месяцам лишения свободы. Впоследствии, после обнародования материалов расследования, Олег Дерипаска подал на Лесли и Рыбку в суд и взыскал с них один миллион рублей.

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В июне этого года в соцсетях девушки массово стали жаловаться на домогательства со стороны неизвестных мужчин в центре Москвы. Впоследствии выяснилось, что за этим стоит Лесли — 20 июня он в своем телеграм-канале объявил о запуске «телесного тренинга» для мужчин и пригласил подписчиков присоединиться к своему закрытому чату.

25 июня Лесли анонсировал новый курс с «еще более жесткими заданиями — не дающими шансов быть невыебанной».



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