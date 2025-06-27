Дед новой главы секретной разведывательной службы Великобритании MI-6 Блэйз Метревели оказался перебежчиком из Красной армии, солдатом танкового подразделения СС и коллаборационистом Константином Добровольским. Об этом пишут The Times, The Telegraph и Daily Mail со ссылкой на архивные документы и комментарии властей Великобритании.

Британский МИД прокомментировал эту информацию, заявив, что Метревели никогда не встречалась со своим биологическим дедом. Ее «сложное происхождение» власти Великобритании посчитали способствующим «приверженности предотвращению конфликтов и защите британского общества». Журналисты отмечают, что отец Метревели также не поддерживал связь с Добровольским.

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Информацию о Добровольском обнаружили журналисты Daily Mail в архивах немецкого Фрайбурга. Они утверждают, что Константин разделял антисоветские настроения, провел 10 лет в тюрьме за агитацию против советского строя, антисемитизм и подделку документов. После начала Великой Отечественной войны он вступил в Красную армию добровольцем и уже в первые месяцы войны перешел на сторону немцев.

Со ссылкой на архивные документы журналисты сообщают, что Добровольский служил в танковом подразделении СС, принимавшем участие в массовом убийстве евреев под Киевом, а затем организовал подразделение полиции в Соснице Черниговской области, которое помогало нацистским формированиям в обнаружении и уничтожении евреев. Мужчина сумел дослужиться до должности начальника местной разведки.

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Отец Блейз родился в 1943 году в оккупированном Сновске, дед будущей главы MI6 добился эвакуации в Германию для своего ребенка и его матери, пишет The Times. Последнее известное упоминание о деде Метревели датируется августом 1943 года, за месяц до освобождения Чернигова Красной армией.

После окончания войны отец Метревели переехал в Великобританию вместе с матерью, которая вышла замуж за Дэвида Метревели, и позже взял фамилию отчима. Он, как отмечает The Times, является ветераном британских вооруженных сил и «уважаемым радиологом», который никогда не знал своего отца.

МИД Великобритании отмечает, что происхождение Блейз Метревели характеризуется «конфликтами и разделениями» и сообщает, что, как и у многих выходцев из Восточной Европы, оно может «пониматься лишь частично». Daily Mail со ссылкой на мнение историка Беки Кобахидзе отмечает, что тема происхождения Метревели, ставшей первой в истории женщиной-главой MI6, может стать одной из новых тем российской пропаганды. При этом, как отмечается в тексте, репутация самой женщины остается безупречной.