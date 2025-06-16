Британскую внешнюю разведку впервые возглавит женщина

Секретную разведывательную службу MI6 Великобритании впервые в ее истории возглавит женщина — кадровый офицер с опытом работы в MI5 и MI6 Блэйз Метревели. Соответствующий пресс-релиз опубликовала канцелярия главы британского правительства Кира Стармера.
«Блэйз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации и первой женщиной на этой должности», — говорится в нем.
Как уточняет британская газета The Guardian, до своего назначения главой MI6 47-летняя Метревели возглавляла отдел Q — подразделение MI6, отвечающее за технологии и инновации. За время своей карьеры в британских спецслужбах она занимала и другие высокие руководящие должности, как в MI6, так и в службе внутренней безопасности MI5. Сообщается, что Метревели — выпускница Кембриджа, где она изучала социальную антропологию, а большую часть своей службы провела в оперативных командировках на Ближнем Востоке и в Европе.
«MI6 играет ключевую роль <…> в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с мужественными офицерами и агентами MI6 и нашими международными партнерами», — прокомментировала свое назначение новоиспеченный шеф британской внешней разведки.
Традиционно в Великобритании глава MI6 является единственным сотрудником этой спецслужбы, чье имя известно общественности. Его принято называть просто «С» — сокращенно от английского chief (начальник).
Предшественником Метревели на посту главы MI6 был Ричард Мур, занимавший этот пост без малого последние пять лет. До этого Мур работал, а затем возглавлял британское посольство в Турции, где, как сообщается, успел наладить прочные связи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.