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Мир

Британскую внешнюю разведку впервые возглавит женщина

2 минуты чтения 08:34

Секретную разведывательную службу MI6 Великобритании впервые в ее истории возглавит женщина — кадровый офицер с опытом работы в MI5 и MI6 Блэйз Метревели. Соответствующий пресс-релиз опубликовала канцелярия главы британского правительства Кира Стармера.

«Блэйз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации и первой женщиной на этой должности», — говорится в нем.

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Как уточняет британская газета The Guardian, до своего назначения главой MI6 47-летняя Метревели возглавляла отдел Q — подразделение MI6, отвечающее за технологии и инновации. За время своей карьеры в британских спецслужбах она занимала и другие высокие руководящие должности, как в MI6, так и в службе внутренней безопасности MI5. Сообщается, что Метревели — выпускница Кембриджа, где она изучала социальную антропологию, а большую часть своей службы провела в оперативных командировках на Ближнем Востоке и в Европе.

«MI6 играет ключевую роль <…> в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с мужественными офицерами и агентами MI6 и нашими международными партнерами», — прокомментировала свое назначение новоиспеченный шеф британской внешней разведки.

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Традиционно в Великобритании глава MI6 является единственным сотрудником этой спецслужбы, чье имя известно общественности. Его принято называть просто «С» — сокращенно от английского chief (начальник).

Предшественником Метревели на посту главы MI6  был Ричард Мур, занимавший этот пост без малого последние пять лет. До этого Мур работал, а затем возглавлял британское посольство в Турции, где, как сообщается, успел наладить прочные связи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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