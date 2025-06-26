Трамп потребовал уволить опубликовавшую данные разведки об ударах по Ирану журналистку CNN

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить »как собаку» журналистку CNN Наташу Бертран, которая опубликовала секретный доклад американской разведки о результатах ударов по ядерным объектам Ирана. Соответствующий пост он опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Ее следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать “как собаку”. Она солгала в истории о “ноутбуке из ада”, а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали «в самую точку» — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — говорится в нем. Президент также добавил, что такие журналисты как Бертран «уничтожили репутацию когда-то великого телеканала». Завершил свой пост Трамп еще предложением, написанным только заглавными буквами, — «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!».

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После ударов, нанесенных американской авиацией по трем ядерным объектам Ирана, Трамп утверждал, что иранская ядерная программа «полностью уничтожена». Однако вскоре CNN и газета The New York Times опубликовали секретный отчет американской разведки, в котором говорилось, что в результате американских ударов ядерная программа Ирана оказалась не уничтожена, а лишь отброшена на несколько месяцев назад.

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В свою очередь, телеканал CNN отреагировал на призыв Трампа к увольнению журналистки в комментарии для издания The Hill. «Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — говорится в заявлении телеканала. В нем также отмечается, что CNN «на 100%» поддерживает свою сотрудницу.