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Мир

Разведка США разошлась с Трампом во мнениях о результатах ударов по Ирану

2 минуты чтения 08:19

Разведывательное управление Пентагона подготовило оценку результатов американских ударов по иранским ядерным объектам, согласно которой атаки не уничтожили ядерную программу Ирана, а лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщили телеканал CNN и газета The New York Times, ссылаясь на источники в разведывательных структурах. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что иранская ядерная программа полностью уничтожена.

В документе, в частности, говорится, что иранские запасы обогащенного урана могли быть перемещены с атакованных объектов до ударов, а центрифуги «в основном не повреждены». При этом собеседник NYT заявил, что ущерб, нанесенный иранским ядерным объектам, был в основном ограничен наземными сооружениями.

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В свою очередь, эксперт по вооружениям и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис согласился с приведенной американскими СМИ оценкой. В комментарии французскому изданию Le Monde он заявил, что Иран может быстро восстановить свою ядерную программу, используя оставшиеся подземные объекты и запасы урана. При этом он отметил, что Иран может создать ядерную бомбу за пять месяцев.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что атакованные иранские ядерные объекты были полностью уничтожены в результате американских ударов. «Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли», — отмечал он, напомнив, что удар был нанесен с помощью специальных противобункерных бомб.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала публикацию в прессе утечки из Пентагона «явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей», а передавшего журналистам этот документ сотрудника разведки «анонимным неудачником низкого ранга».

«Все знают, что происходит, когда четырнадцать 30-тысячефунтовых бомб точно сбрасываются на цели: полное уничтожение», — написала Левитт на своей странице в соцсети X.

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В то же время глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя результаты американских ударов по Ирану, заявил, что иранская ядерная программа была «значительно» отброшена назад. При этом он отметил, что у его организации нет информации о судьбе имевшихся у Ирана 400 килограммов урана, обогащенного до 60%.

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