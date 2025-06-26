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Интернет и мемы

Microsoft впервые за десятилетия обновит «экран смерти» Windows

2 минуты чтения 23:14 26 июня

Microsoft впервые за 40 лет поменяет дизайн так называемого экрана смерти, который появляется в случае критического сбоя в системе, и вместо синего сделает его черным. Об этом сообщает The Verge.

Как пишет издание, с экрана уберут грустный смайлик и QR-код, по которому пользователи могли переходить на сайт технической поддержки Microsoft. Новый экран будет показывать только код ошибки и информацию о том, какой системный драйвер вызвал проблему.

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«Это действительно попытка внести ясность и предоставить более подробную информацию, а также позволить нам и клиентам добраться до сути проблемы, чтобы мы могли быстрее ее исправить. Частично это просто более четкая информация о том, что именно пошло не так, где это Windows, а где компонент», — рассказал Дэвид Уэстон, вице-президент Microsoft по безопасности предприятий и операционных систем.

The Verge отмечает, что Microsoft обещает выпустить новую версию «экрана смерти» с очередным обновлением Windows 11, которое должно выйти «позже этим летом». Вместе с ним запланирован релиз функции Quick Machine Recovery, которая должна предотвращать масштабные сбои.

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Ранее стало известно, что Google впервые за 10 лет обновил свой логотип. Вместо строго разграниченных цветов на букве G появился градиент. Предыдущее обновление логотипа компании произошло осенью 2015 года, когда изменился шрифт логотипа, а строчную букву G поменяли на заглавную.

Кроме того, в июне компания Apple презентовала новый дизайн интерфейса, который получил название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Новые версии операционных систем теперь будут получать не порядковые номера, а номер года, в котором они были выпущены.

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