Google обновил логотип впервые за 10 лет

Компания Google обновила свой логотип впервые за десятилетие. Обновленная версия появилась в приложении Google на iOS: теперь вместо отдельных цветов, в которые была раскрашена буква G, на логотипе появился градиент. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, предыдущее обновление логотипа Google произошло в сентябре 2015 года. Тогда компания обновила его шрифт и сменила строчную букву G на заглавную. Издание 9to5Google отмечает, что пока новый логотип не отображается в приложении компании для Android и в браузере.

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Как пишет The Verge, изменения могут показаться незаметными, однако дизайн нового логотипа сочетается с логотипом Gemini — чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного компанией на основе языковой модели LaMDA.

9to5Google отмечает, что Google, вероятно, не собирается обновлять свой основной шестибуквенный логотип. В то же время неясно, будут ли внесены какие-либо изменения в логотипы других продуктов компании, например, Chrome или Maps.

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Также стало известно об изменениях в логотипе компании Amazon. Как сообщает портал Dezeen, новый логотип разработала международная студия Koto и дизайнеры Amazon. Отмечается, что это первое значительное изменение с момента основания компании в 1994 году.

«Мы создали новую систему бренда, которая подчеркивает самые знаковые активы Amazon: более теплую улыбку, модернизированный логотип, адаптивный новый шрифт, единую цветовую палитру и глобальную архитектуру, разработанную для того, чтобы развиваться в темпе Amazon», — рассказали в студии.

Основное внимание дизайнеры уделили значку улыбки: стрелка стала более широкой, а также получила новый мандариновый цвет Smile Orange.