EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Google обновил логотип впервые за 10 лет

2 минуты чтения 19:23

Компания Google обновила свой логотип впервые за десятилетие. Обновленная версия появилась в приложении Google на iOS: теперь вместо отдельных цветов, в которые была раскрашена буква G, на логотипе появился градиент. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, предыдущее обновление логотипа Google произошло в сентябре 2015 года. Тогда компания обновила его шрифт и сменила строчную букву G на заглавную. Издание 9to5Google отмечает, что пока новый логотип не отображается в приложении компании для Android и в браузере. 

Мое детство было адом
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
Общество16 минут чтения

Как пишет The Verge, изменения могут показаться незаметными, однако дизайн нового логотипа сочетается с логотипом Gemini — чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного компанией на основе языковой модели LaMDA.

9to5Google отмечает, что Google, вероятно, не собирается обновлять свой основной шестибуквенный логотип. В то же время неясно, будут ли внесены какие-либо изменения в логотипы других продуктов компании, например, Chrome или Maps.

Мертвая невеста
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
Криминал9 минут чтения

Также стало известно об изменениях в логотипе компании Amazon. Как сообщает портал Dezeen, новый логотип разработала международная студия Koto и дизайнеры Amazon. Отмечается, что это первое значительное изменение с момента основания компании в 1994 году. 

«Мы создали новую систему бренда, которая подчеркивает самые знаковые активы Amazon: более теплую улыбку, модернизированный логотип, адаптивный новый шрифт, единую цветовую палитру и глобальную архитектуру, разработанную для того, чтобы развиваться в темпе Amazon», — рассказали в студии.

Основное внимание дизайнеры уделили значку улыбки: стрелка стала более широкой, а также получила новый мандариновый цвет Smile Orange.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования