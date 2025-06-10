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Мир

Apple представила масштабное обновление интерфейса

2 минуты чтения 00:59

В Калифорнии в штаб-квартире корпорации Apple стартовала Всемирная конференция разработчиков (WWDC 2025), на которой компания представила самое масштабное за более чем 10 лет обновление операционной системы.

новые версии получили новую систему названий: вместо порядковых номеров той или иной линейки устройств у операционных систем теперь будет указан год выпуска. Так, за iOS 18 для iPhone последует iOS 26. Для других устройств выйдут обновления iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

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Новый дизайн получил название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Его отличают, среди прочего, полупрозрачные иконки приложений, обновленный экран блокировки, упрощенные элементы управления и навигации. Также система будет автоматически переводить сообщения и звонки на язык пользователя и накладывать субтитры при разговоре по FaceTime.

Кроме того, на iOS появилось новое приложение «Игры», которое имеет черты соцсети — там пользователи могут играть с друзьями и делиться контентом. Изменился интерфейс приложения «Камера», появилась функция поиска спама в сообщениях, приложение «Карты» научилось запоминать маршруты, а приложение «Телефон» — фильтровать нежелательные звонки. Так, абоненты с неизвестными номерами должны будут назвать свое имя и причину звонка. 

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Кроме того, был расширен функционал приложения Wallet. Обновить свои устройства смогут владельцы моделей iPhone 11 и новее. Финальный релиз систем Apple должен состояться этой осенью.

При этом изменения коснулись и операционных систем, разработанных для компьютеров, планшетов и других устройств. Так, в watchOS теперь внедрен ИИ-помощник, который во время тренировок воспроизводит в наушниках подсказки. Также на на Apple Watch стало доступно приложение «Заметки», а громкость входящих звонков, уведомлений и Siri регулируется в зависимости от окружающего шума.

В macOS Tahoe появилась функция смены цвета папок и закрепления за ними эмодзи, а Spotlight получил масштабное обновление, которое расширило его функционал.

В iPadOS появилась система окон, что сделало систему похожей на macOS. Окна можно переключать и упорядочить с помощью специальных инструментов, а также регулировать их размер. Также обновление получило приложение «Файлы».

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