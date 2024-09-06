В Казахстане запретили вебкам

В Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают запрет вебкама. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, поправки были внесены в частности в закон «О противодействии торговле людьми». В нем появилась формулировка «иные услуги сексуального характера».

«Под иными услугами сексуального характера понимается совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета», — говорится в поправках.

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Это же понятие добавили и в другие статьи уголовного кодекса, касающиеся в том числе «организации или содержания притонов для занятия проституцией», «вовлечения в занятие проституцией», в частности несовершеннолетних, «полового сношения» с людьми, не достигшими 16-летнего возраста.

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Издание Tengrinews отмечает, что в 2023 году Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности провели операцию против преступной группировки, которая под видом модельного агентства занималась производством и распространением порнографии.

В конце июля этого года вебкам запретили в Кыргызстане. Тогда президент страны Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий ответственность за «организацию и содействие проституции и разврату через интернет-сети (вебкам-студии)». Нарушителям закона положен штраф до 300 тысяч сомов (чуть более 300 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до 15 лет.

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