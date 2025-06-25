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Мир

Провальная вакцинация угрожает жизни миллионов детей по всему миру

2 минуты чтения 11:18 | Обновлено: 11:39

Программы вакцинации детей от кори, столбняка, полиомиелита, туберкулеза и других заболеваний, распространение которых можно было бы предотвратить с помощью вовремя сделанных прививок, терпят неудачу во многих странах мира. Об этом со ссылкой на мнения экспертов и результаты исследований пишет Associated Press.

Журналисты отмечают, что вакцинация является одним из самых эффективных средств для защиты здоровья детей, выше нее эксперты оценивают только предоставление доступа к чистой воде. Негативная динамика появилась еще до пандемии COVID-19 — уровень защиты от кори в период с 2010 по 2019 годы снизился сразу в 100 странах, что отбросило человечество назад после десятилетий прогресса. Тенденция наблюдается и в развитых обществах.

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Associated Press сообщает, что проблема коснулась Великобритании и США. В Британии зафиксировано максимальное количество случаев заболевания корью с 1990-х годов, в Америке стремительно снижается уровень вакцинации, причем одной из причиной этого является рекордно высокое количество освобождений от прививок.

Журналисты отмечают, что после принятия ВОЗ в 1974 году программы детской плановой иммунизации страны мира смогли вакцинировать более четырех миллиардов детей, что спасло жизни 154 миллионов человек. Доля детей, получивших вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша, за это время выросла с 40% до 81%. Значительно увеличилась и доля вакцинированных от кори — с 37% до 83%, аналогичные показатели наблюдались и по полиомиелиту, а также туберкулезу.

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Охват детей вакцинацией начал резко снижаться на фоне COVID-19 — тогда вакцину от дифтерии, столбняка, коклюша и кори не получили 15,6 миллиона детей, 16 миллионов детей не получили вакцину от полиомиелита, еще девять миллионов — от туберкулеза. Решение президента США Дональда Трампа вывести страну из ВОЗ и расформировать USAID, как отмечают журналисты, также повлияют на этот тренд.

В самой Америке при этом перестали справляться с контролем кори — заболеваемость ею выросла в 11 раз по сравнению с 2024 годом. В европейском регионе этот показатель удвоился по отношению к прошлому году. Однако причина не только в сокращении финансирования, но и в убеждениях родителей, которые пропускают сроки вакцинации своих детей в том числе и под воздействием дезинформации о прививках.

Ранее о распространении в России кори, краснухи и других заболеваний, которые предотвращаются вакцинацией, отчитались и в Роспотребнадзоре. В докладе чиновники отметили, что почти 90% заболевших корью либо не были привиты, либо не предоставили достоверной информации о прохождении вакцинации.

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