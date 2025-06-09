Отказ от прививок вызвал распространение кори и краснухи в России

Роспотребнадзор выявил многократное превышение «среднемноголетних» показателей заболеваемости сразу по нескольким болезням в России, особенно чиновников тревожит ситуация с корью, болеть которой россияне начали чаще в 11 раз. Об этом со ссылкой на текст доклада пишет «Коммерсантъ».

В докладе отмечается, что почти 90% заболевших корью либо не были привиты, либо не предоставили достоверной информации о прохождении вакцинации. Отказ от прививок, по мнению инфекциониста Владимира Неронова, ведет к снижению коллективного иммунитета, из-за чего один заболевший может заразить до 18 человек, став причиной появления очага распространения инфекции.

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Главный врач «Инвитро» Андрей Поздняков рассказал, что заметное распространение кори в России началось еще в 2022 году в Новосибирске. Но уже тогда, по его словам, специалисты поняли, что болезнь не остановится, «пока корь не охватит всю страну». Он отметил, что корь является самым высокозаразным вирусом в истории человечества, а по «старым» правилам при обнаружении заболевшего в стационаре на карантин закрывалось все здание полностью вне зависимости от количества этажей.

Также в докладе Роспотребнадзора отмечается, что россияне начали чаще болеть гемофильной инфекцией (заболеваемость выросла в 13,4 раза), краснухой (в 6 раз), коклюшом (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в 3 раза), гриппом (в 3 раза), внебольничной пневмонией (в 2 раза). Краснухой и коклюшом, как сообщает «Коммерсантъ», россияне начали чаще болеть также из-за недостаточной иммунизации населения.

Неронов отметил, что эти заболевания предотвратимы с помощью вакцинации, а главным способом сдерживания эпидемий являются прививки, которые необходимо ставить детям. Среди проблем современной системы здравоохранения он назвал отказ от прививок, замену проверенных образцов на облегченные формулы, не обеспечивающие достаточного уровня защиты, и временные медотводы.