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Мир

СМИ рассказали о причастности Гарри Каспарова к подготовке госпереворота в Африке

2 минуты чтения 18:24

Чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров оказался причастен к подготовке госпереворота в Южном Судане. Он познакомил суданского активиста Питера Аджака с финансистом с Уолл-Стрит Робертом Граньери, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на заявления адвокатов, в прошлом году Питера Аджака, стипендиата Гарвардского университета, и Авраама Кича, обвинили в попытке свержения правительства. Для этого они, как утверждается, захотели купить автомат Калашникова, ракеты Stinger и гранаты. 

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Граньери, как утверждают адвокаты Аджака, был «жизненно важен для плана». «Без значительного финансирования, которое господин Граньери мог и согласился предоставить, предполагаемый заговор был бы невозможен», — говорится в их заявлении. Сам финансист утверждает, что его обманом заставили финансировать предполагаемый заговор с целью переворота.

О деле стало известно в марте 2024 года. Тогда фигурантам предъявили обвинение в контрабанде оружия, однако откуда они взяли на это деньги, в материалах дела не уточнялось. Адвокаты Аджака в недавнем заявлении обвинили власти в избирательном преследовании двух чернокожих мужчин, тогда преследование поддержавших их Граньери и Каспарова начато не было.

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Bloomberg пишет, что Каспаров познакомился с Аджаком, когда он возглавлял Фонд защиты прав человека. В прошлом году Каспарова на этой должности сменила Юлия Навальная.

«Моя история и мои ценности ясны, и они остаются неизменными. Я провел большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире», — передал комментарий Каспарова его пресс-секретарь.

По данным Bloomberg, в феврале прошлого года Аджак с помощью Каспарова встретился с Граньери, после чего отправил сообщение тайному агенту со словами «Мы получаем финансирование». Неназванные источники издания утверждают, что финансист перевел суданцам семь миллионов долларов в два этапа.

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