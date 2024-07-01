Поддержать
Новости

Юлия Навальная возглавила Human Rights Foundation

18:58 • 01.07.2024

Юлия Навальная стала председателем правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF). Об этом вдова политика Алексея Навального сообщила в соцсети X. 

«Как человек, который лично стал свидетелем угрозы, которую диктатуры представляют для наших близких и мира в целом, для меня большая честь взять на себя роль председателя Human Rights Foundation», — прокомментировала она свое назначение.

Human Rights Foundation — это основанная в 2005 году некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она продвигает и защищает права человека, а также либеральные и демократические ценности во всем мире, уделяя особое внимание закрытым обществам. 

«Главное для меня — продолжение дела Алексея. Я верю, что сотрудничество с HRF может помочь в этом мне и всей команде», — написала Навальная в X. 

На посту председателя Human Rights Foundation Юлия Навальная сменила Гарри Каспарова, который занимал эту должность три срока подряд с 2012 года. Он поддержал ее назначение. 

«Я верю в ограничения сроков полномочий. В отличие от диктаторов, с которыми мы боремся. <...> Я с нетерпением жду возможности поддержать Юлию и HRF в этой новой главе. Для меня было честью быть председателем Фонда прав человека. Мужество Юлии и ее приверженность справедливости вдохновляют. HRF продолжит процветать и оказывать все большее влияние на борьбу за права человека», — сказал Каспаров. 

Алексей Навальный умер в колонии за Полярным кругом 16 февраля. По официальным данным, его смерть наступила по «естественным причинам». Родные и соратники политика обвинили в его убийстве Владимира Путина. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€873 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →