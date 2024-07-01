Юлия Навальная возглавила Human Rights Foundation

Юлия Навальная стала председателем правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF). Об этом вдова политика Алексея Навального сообщила в соцсети X.

«Как человек, который лично стал свидетелем угрозы, которую диктатуры представляют для наших близких и мира в целом, для меня большая честь взять на себя роль председателя Human Rights Foundation», — прокомментировала она свое назначение.

Human Rights Foundation — это основанная в 2005 году некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она продвигает и защищает права человека, а также либеральные и демократические ценности во всем мире, уделяя особое внимание закрытым обществам.

«Главное для меня — продолжение дела Алексея. Я верю, что сотрудничество с HRF может помочь в этом мне и всей команде», — написала Навальная в X.

На посту председателя Human Rights Foundation Юлия Навальная сменила Гарри Каспарова, который занимал эту должность три срока подряд с 2012 года. Он поддержал ее назначение.

«Я верю в ограничения сроков полномочий. В отличие от диктаторов, с которыми мы боремся. <...> Я с нетерпением жду возможности поддержать Юлию и HRF в этой новой главе. Для меня было честью быть председателем Фонда прав человека. Мужество Юлии и ее приверженность справедливости вдохновляют. HRF продолжит процветать и оказывать все большее влияние на борьбу за права человека», — сказал Каспаров.

Алексей Навальный умер в колонии за Полярным кругом 16 февраля. По официальным данным, его смерть наступила по «естественным причинам». Родные и соратники политика обвинили в его убийстве Владимира Путина.

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