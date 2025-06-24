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Интернет и мемы

Турист повредил трехсотлетнюю картину в попытке создать мем

2 минуты чтения 13:19

Во Флоренции мужчина случайно испортил написанное в 1712 году полотно в знаменитой галерее Уффици. Он упал на картину, когда позировал на камеру, пишет The Guardian.

Речь идет о работе Антона Доменико Габбиане — это портрет тосканского принца Фердинандо Медичи. Как сообщают итальянские СМИ, мужчина пытался повторить позу принца на картине, чтобы сделать забавное фото для социальных сетей. Однако во время съемки оступился и упал прямо на полотно. В результате в нижней части холста, в районе ноги принца, образовался разрыв. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения, и видео с инцидентом уже разошлось в сети. Как сообщают СМИ, личность нарушителя установлена, с ним работает полиция.

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Сотрудники музея сняли картину с выставки. Сейчас она находится на реставрации, а весь зал, где проходила экспозиция из 150 шедевров XVIII века, временно закрыт до второго июля, пишет The Guardian. Организаторы обещают, что поврежденное полотно вернется на свое место после восстановления.

Руководство Уффици обеспокоено происходящим. По словам директора музея Симоне Верде, такие инциденты происходят всё чаще: «Многие приходят не ради искусства, а ради селфи и мемов для социальных сетей — это стало настоящей эпидемией. Мы обязаны реагировать». По его словам, в ближайшее время будут введены новые правила поведения для посетителей, направленные на защиту культурного наследия.

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Это уже второй подобный случай за месяц в Италии. Ранее в Вероне пара туристов, пытаясь сделать эффектное фото, разрушила арт-объект — инкрустированный кристаллами стул художника Николы Боллы. Инциденты вызвали бурную реакцию в социальных сетях и среди искусствоведов. Многие требуют ограничить фото- и видеосъемку в музеях, чтобы сохранить экспонаты для будущих поколений.

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