Турист сел на украшенный кристаллами музейный экспонат и сломал его

Посетители музея Palazzo Mafei в итальянском городе Верона сломали украшенный кристаллами Swarovski музейный экспонат, стул «Ван Гог». Об этом сообщила администрация музея на своей странице в социальной сети Facebook.

Туристы, как отметили в музее, дождались ухода сотрудников, чтобы сделать фото в стиле, который запрещен правилами посещения. Женщина позировала рядом со стулом, а мужчина решил сесть на экспонат, из-за чего тот деформировался. Пара поспешила удалиться из зала, но их действия записала камера наблюдения.

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В публикации поведение туристов названо «безответственным». Позже музей сообщил, что стул, созданный Николой Боллой, удалось восстановить. Администрация музея не рассказала о стоимости реставрации, а также о том, понесли ли посетители какое-либо наказание за свой поступок. Palazzo Mafei поблагодарил всех туристов, которые с заботой и вниманием относятся к музейным экспонатам, и отметил, что памятники искусства нуждаются в защите.

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Ранее СМИ сообщали о ребенке, который нанес повреждения картине американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8», стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро. Картина выставлялась вне основного здания музея Роттердама, рядом с ней, как отмечали журналисты, «не соблюдалась безопасность».

Ребенок оставил небольшие царапины на нижних слоях краски картины, которые в музее назвали «поверхностными». Представители музея не рассказали о том, кто будет компенсировать стоимость работ по реставрации. Современные картины, подобные произведениям Ротко, реставраторы относят в группу риска из-за отказа художников от использования традиционного слоя покрытия. Из-за интенсивности цветовых полей даже незначительные повреждения на них становятся очень заметными.