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Мир

СМИ сообщили о подготовке госпереворота в Армении

2 минуты чтения 19:03 | Обновлено: 19:32

Армянское издание Civic опубликовало, как утверждается, план государственного переворота в стране. В публикации сказано, что документ был получен от надежных источников в оппозиции» и представляет собой «поэтапный план действий, перечень ресурсов и действующих лиц». 

Документ называется «Стратегия переворота». В нем говорится, что его целью является «свержение режима Никола Пашиняна и переход к новой системе правления с участием народа, церкви, диаспоры и профессиональных структур». Согласно стратегии, начало госпереворота было запланировано на 23 июля.

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План состоит из восьми фаз. В них в частности указано, что в стране необходимо создать «фон тревоги и разочарования», а образ Никола Пашиняна превратить в «народный мем» и сделать его объектом насмешек, используя соцсети. Также в плане прописана «целенаправленная дезинформация» о «секретных переговорах», чтобы посеять панику в правительственной системе. Так авторы Стратегии хотели добиться утраты доверия окружения Пашиняна к нему, а подтвердить это они намеревались «через российских партнеров».

Также в плане прописана вербовка союзников, образование временного совета, «чистка остатков прежней системы» и другие пункты.

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В разделе «Человеческие ресурсы» указаны несколько политических и общественных деятелей Армении. Среди них — бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Србазан, обвиненный в призывах к насильственному захвату власти предприниматель и владелец компании «Ташир групп» Самвел Карапетян и другие.

Civic добавило, что подробности плана будут опубликованы позже. Никол Пашинян репостнул материал издания на свою страницу в фейсбуке, подписав статью словами «Этот процесс войдет в историю как “неудавшийся госпереворот мерзавцев”».

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