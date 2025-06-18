Российского бизнесмена обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российскому предпринимателю армянского происхожедния и владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к насильственному захвату власти в Армении. Об этом сообщил его адвокат Армен Фероян.

«Наш подзащитный не признает предъявленные ему обвинения», — цитирует Ферояна издание «Sputnik Армения».

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По словам адвоката, Следственный комитет Армении уже направил ходатайство в суд с требованием ареста бизнесмена. В свою очередь, другой адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян добавила, что сторона защиты намерена обжаловать решение и подать апелляции во все возможные судебные инстанции.

Ранее, 18 июня, армянский портал News.am сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна. За день до этого в доме бизнесмена прошел обыск, а поздно ночью его самого и его брата Карена увезли в полицейской машине.

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Незадолго до обыска Карапетян публично поддержал Армянскую Апостольскую церковь, которая подверглась критике со стороны властей, в частности, премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В мае он начал активно критиковать Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ), обвинив католикоса Гарегина II в нарушении обета целибата и призвав его сложить с себя полномочия первоиерарха. На заседании правительства 29 мая премьер-министр также назвал храмы «чуланами, заваленными мусором».

В ответ Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением, в котором обвинил Пашиняна в развязывании «очередной кампании» против церкви. В обращении отмечалось, что премьер-министр позволяет себе выражения, оскорбления и обвинения, «неподобающие государственному деятелю», фактически ставя себя выше закона.

Карапетян тогда пообещал лично вмешаться в происходящее. Вскоре после этого Пашинян пригрозил некому «распутному благотворителю» тем, что «вкус государства останется у него во рту».

Противостояние между Армянской апостольской церковью и Пашиняном продолжается уже несколько лет. Церковные лидеры неоднократно выступали с критикой в адрес премьера и призывали к его отставке. Один из крупнейших протестов прошел в 2024 году в центре Еревана на фоне планов по делимитации границы с Азербайджаном. Тогда архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии ААЦ, возглавил митинг и публично потребовал отставки премьер-министра.

Карапетян занимает 44-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, а его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Кроме группы компаний «Ташир» он также является владельцем сети торгово-развлекательных центров «Рио».