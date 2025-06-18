EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Российского бизнесмена обвинили в призывах к захвату власти в Армении

2 минуты чтения 14:20

Российскому предпринимателю армянского происхожедния и владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к насильственному захвату власти в Армении. Об этом сообщил его адвокат Армен Фероян.

«Наш подзащитный не признает предъявленные ему обвинения», — цитирует Ферояна  издание «Sputnik Армения».

Женщины создали подпольную «империю абортов»
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
Мир9 минут чтения

По словам адвоката, Следственный комитет Армении уже направил ходатайство в суд с требованием ареста бизнесмена. В свою очередь, другой адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян добавила, что сторона защиты намерена обжаловать решение и подать апелляции во все возможные судебные инстанции.

Ранее, 18 июня, армянский портал News.am сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна. За день до этого в доме бизнесмена прошел обыск, а поздно ночью его самого и его брата Карена увезли в полицейской машине. 

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
Мир8 минут чтения

Незадолго до обыска Карапетян публично поддержал Армянскую Апостольскую церковь, которая подверглась критике со стороны властей, в частности, премьер-министра страны Никола Пашиняна. 

В мае он начал активно критиковать Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ), обвинив католикоса Гарегина II в нарушении обета целибата и призвав его сложить с себя полномочия первоиерарха. На заседании правительства 29 мая премьер-министр также назвал храмы «чуланами, заваленными мусором».

В ответ Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением, в котором обвинил Пашиняна в развязывании «очередной кампании» против церкви. В обращении отмечалось, что премьер-министр позволяет себе выражения, оскорбления и обвинения, «неподобающие государственному деятелю», фактически ставя себя выше закона.

Карапетян тогда пообещал лично вмешаться в происходящее. Вскоре после этого Пашинян пригрозил некому «распутному благотворителю» тем, что «вкус государства останется у него во рту».

Противостояние между Армянской апостольской церковью и Пашиняном продолжается уже несколько лет. Церковные лидеры неоднократно выступали с критикой в адрес премьера и призывали к его отставке. Один из крупнейших протестов прошел в 2024 году в центре Еревана на фоне планов по делимитации границы с Азербайджаном. Тогда архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии ААЦ, возглавил митинг и публично потребовал отставки премьер-министра.

Карапетян занимает 44-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, а его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Кроме группы компаний «Ташир» он также является владельцем сети торгово-развлекательных центров «Рио».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования