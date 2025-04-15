Мальчик нашел дома слиток золота и проглотил его

В Китае 11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота, который нашел у себя дома. Об этом пишет TVBS.

Инцидент произошел в городе Сучжоу. Сообщается, что в день происшествия 11-летний ребенок играл у себя дома, когда нашел слиток золота весом в 100 граммов. По словам медиков, из любопытства мальчик положил слиток себе в рот, но случайно проглотил его.

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Хотя рвоты или сильных болей в животе у ребенка не наблюдалось, родители отвезли его в отделение неотложной помощи детской больницы при Университете Сучжоу. Там врачи отправили ребенка на рентген, после чего подтвердили, что в середине пищеварительного тракта мальчика застряло инородное тело из металла высокой плотности.

Поначалу медики попытались провести «консервативное лечение». Ребенка положили в больницу, где он под тщательным наблюдением врачей, в течение двух дней принимал слабительные препараты. Повторное обследование показало, что положение инородного тела не изменилось, а риск перфорации кишечника возрос. Тогда врачи решили немедленно провести инвазивную эндоскопическую операцииюпо удалению инородного тела из желудочно-кишечного тракта.

По данным телеканала, операция длилась полчаса и завершилась успешно.

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Ранее стало известно, что годовалый мальчик нашел в доме пакетик с жевательным табаком и проглотил его. Инцидент произошел в городе Уфа. Ребенка доставили в местную больницу с признаками отравления.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot писал, что ребенка в тяжелом состоянии положили в отделение реанимации. Отмечалось, что пакетик со снюсом принес в дом молодой человек внучки женщины, которая в настоящее время воспитывает ребенка. По данным телеграм-канала, молодой человек должен был присмотреть за мальчиком, а перед этим выложил из кармана пакетик с жевательным табаком.



