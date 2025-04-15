EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мальчик нашел дома слиток золота и проглотил его

2 минуты чтения 15:14

В Китае 11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота, который нашел у себя дома. Об этом пишет TVBS.

Инцидент произошел в городе Сучжоу. Сообщается, что в день происшествия 11-летний ребенок играл у себя дома, когда нашел слиток золота весом в 100 граммов. По словам медиков, из любопытства мальчик положил слиток себе в рот, но случайно проглотил его.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
Общество11 минут чтения

Хотя рвоты или сильных болей в животе у ребенка не наблюдалось, родители отвезли его в отделение неотложной помощи детской больницы при Университете Сучжоу. Там врачи отправили ребенка на рентген, после чего подтвердили, что в середине пищеварительного тракта мальчика застряло инородное тело из металла высокой плотности.

Поначалу медики попытались провести «консервативное лечение». Ребенка положили в больницу, где он под тщательным наблюдением врачей, в течение двух дней принимал слабительные препараты. Повторное обследование показало, что положение инородного тела не изменилось, а риск перфорации кишечника возрос. Тогда врачи решили немедленно провести инвазивную эндоскопическую операцииюпо удалению инородного тела из желудочно-кишечного тракта.

По данным телеканала, операция длилась полчаса и завершилась успешно.

Табачным окуркам нашли полезное применение
Табачным окуркам нашли полезное применение
Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние
Мир10 минут чтения

Ранее стало известно, что годовалый мальчик нашел в доме пакетик с жевательным табаком и проглотил его. Инцидент произошел в городе Уфа. Ребенка доставили в местную больницу с признаками отравления.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot писал, что ребенка в тяжелом состоянии положили в отделение реанимации. Отмечалось, что пакетик со снюсом принес в дом молодой человек внучки женщины, которая в настоящее время воспитывает ребенка. По данным телеграм-канала, молодой человек должен был присмотреть за мальчиком, а перед этим выложил из кармана пакетик с жевательным табаком.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Интернет и мемы
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
18:55
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01
«Мурло мещанина»
Политика
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
18:05 14 апреля
Мои месячные пытались меня убить
Общество
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
00:01 14 апреля
Пропущенный вызов
Криминал
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
17:00 13 апреля
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Мир
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
00:01 13 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования