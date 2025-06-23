Врачи побоялись прерывать беременность противнице абортов

Конгрессвумен–республиканка от штата Флорида и ярая противница абортов Кэт Каммак оказалась в центре дискуссии о праве на репродуктивное здоровье после того, как сама столкнулась с отказом врачей прервать ее внематочную беременность. Об этом Каммак рассказала в интервью Wall Street Journal.
По признанию конгрессвумен, в мае 2024 года она попала в больницу с диагнозом «внематочная беременность». Врачи пришли к выводу, что необходимо срочно делать медикаментозный аборт. Но на фоне недавно вступившего в силу закона о запрете абортов после шести недель беременности медики опасались уголовной ответственности.
«Они колебались. Я показала им текст закона с телефона. Пыталась связаться с администрацией губернатора», — рассказала Каммак журналистам. По ее словам, только спустя несколько часов врачи решились на необходимые действия.
Хотя законы штата формально разрешают медицинское вмешательство при угрозе жизни женщины, врачи боятся потерять лицензию или даже оказаться под следствием из-за юридической неопределенности, говорят правозащитники. По заявлению властей штата Флорида, внематочная беременность не считается абортом и не подпадает под ограничения. Однако, как заявила в интервью The Wall Street Journal Молли Дуэйн из Центра репродуктивных прав, в документе нет четкого определения внематочной беременности, а ее диагностика может быть затруднена.
Кэт Каммак смотрит на ситуацию иначе. Она винит в задержке своего лечения сторонников права на аборт, которые так запугали врачей страшными последствиями, что те боятся принимать решения. «Это был худший пример запугивания. Я виню не сам закон, а кампанию страха, которую развернули сторонники абортов», — заявила она.
Сейчас Каммак вновь беременна и готовится к родам. В беседе с журналиста WSJ она выразила надежду, что ее история поможет наладить диалог между сторонниками и противниками абортов. «Я бы встала рядом с любой женщиной — республиканкой или демократкой — и боролась за ее право на медицинскую помощь при внематочной беременности или выкидыше», — сказала конгрессвумен.
Запрет на аборты после шести недель действует во Флориде с первого мая 2024 года. На этом сроке многие женщины еще даже не догадываются о беременности. В начале июня получила резонанс история сделавшей аборт жительницы Техаса, которую власти искали по всей стране с помощью десятков тысяч камер. В полиции позже заявили, что беспокоились о ее самочувствии.