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Мир

Врачи побоялись прерывать беременность противнице абортов

2 минуты чтения 18:18

Конгрессвумен–республиканка от штата Флорида и ярая противница абортов Кэт Каммак оказалась в центре дискуссии о праве на репродуктивное здоровье после того, как сама столкнулась с отказом врачей прервать ее внематочную беременность. Об этом Каммак рассказала в интервью Wall Street Journal.

По признанию конгрессвумен, в мае 2024 года она попала в больницу с диагнозом «внематочная беременность». Врачи пришли к выводу, что необходимо срочно делать медикаментозный аборт. Но на фоне недавно вступившего в силу закона о запрете абортов после шести недель беременности медики опасались уголовной ответственности.

«Они колебались. Я показала им текст закона с телефона. Пыталась связаться с администрацией губернатора», — рассказала Каммак журналистам. По ее словам, только спустя несколько часов врачи решились на необходимые действия.

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Хотя законы штата формально разрешают медицинское вмешательство при угрозе жизни женщины, врачи боятся потерять лицензию или даже оказаться под следствием из-за юридической неопределенности, говорят правозащитники. По заявлению властей штата Флорида, внематочная беременность не считается абортом и не подпадает под ограничения. Однако, как заявила в интервью The Wall Street Journal Молли Дуэйн из Центра репродуктивных прав, в документе нет четкого определения внематочной беременности, а ее диагностика может быть затруднена.

Кэт Каммак смотрит на ситуацию иначе. Она винит в задержке своего лечения сторонников права на аборт, которые так запугали врачей страшными последствиями, что те боятся принимать решения. «Это был худший пример запугивания. Я виню не сам закон, а кампанию страха, которую развернули сторонники абортов», — заявила она. 

Сейчас Каммак вновь беременна и готовится к родам. В беседе с журналиста WSJ она выразила надежду, что ее история поможет наладить диалог между сторонниками и противниками абортов. «Я бы встала рядом с любой женщиной — республиканкой или демократкой — и боролась за ее право на медицинскую помощь при внематочной беременности или выкидыше», — сказала конгрессвумен. 

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Запрет на аборты после шести недель действует во Флориде с первого мая 2024 года. На этом сроке многие женщины еще даже не догадываются о беременности. В начале июня получила резонанс история сделавшей аборт жительницы Техаса, которую власти искали по всей стране с помощью десятков тысяч камер. В полиции позже заявили, что беспокоились о ее самочувствии.

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