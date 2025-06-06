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Мир

Сделавшую аборт американку преследовали по всей стране с помощью десятков тысяч камер

2 минуты чтения 17:01

Полиция задействовала всю национальную сеть камер США для поиска женщины, которая сделала аборт в Техасе, где они запрещены. На расследование, опубликованное в 404 Media, обратило внимание издание «Коса».

Речь идет о камерах ALPR, которые круглосуточно фиксируют номера, цвет и модель всех проезжающих автомобилей. В национальную сеть входят всего 83345 камер. Сообщается, что в погоне за женщиной полиция использовала камеры даже в тех штатах, где аборты разрешены. По данным авторов расследования, полиция указала в систему причину запроса как «был аборт, разыскивается женщины». 

Столь масштабные поиски представители правоохранительных органов позже объяснили заботой о здоровье женщины. Она, согласно их данным, сделала аборт самостоятельно и могла погибнуть от кровотечения. Судя по всему, эту информацию полиции передала семья американки. 

 «Мы просто пытались найти ее, чтобы доставить в больницу. Мы не пытались помешать ей покинуть штат ради аборта. Речь шла о ее безопасности», — заявил представитель полиции, пишет 404 Media.

Женщину нашли через два дня и сообщили, что с ней все в порядке. 

Опрошенные журналистами юристы отмечают, что в 26% случаев дела о преследовании за аборт начинаются с доносов в полицию от друзей, родителей или партнеров. «Медикаментозный аборт — крайне безопасная процедура. Самый большой риск — это не здоровье, а государственное насилие и уголовное преследование. Мы понимаем страх потерять близкого. Но когда полиция и прокуратура ошибочно наказывают людей за аборты или выкидыши, страх уголовного преследования становится абсолютно обоснованным», — заявила юристка правозащитной организации If/When/How Элизабет Линг.

Закон о запрете абортов в Техасе, втором по численности штате США, вступил в силу в 2021 году. Он носит название «Акт о сердцебиении» (The Heartbeat Law) и запрещает прерывать беременность после того, как у плода обнаружили сердцебиение — это примерно шестая неделя. Правозащитники отмечают, что на таком сроке многие женщины даже не догадываются о собственной беременности. Авторы расследования обращают внимание на тот факт, что суды неоднократно подтверждали право женщин на поездки в другие штаты для аборта, однако возможность слежки вызывает у американок страх.

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