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Мир

Красных панд запретили использовать в качестве будильника для гостей отеля

2 минуты чтения 14:55

Китайский отель после вмешательства властей был вынужден отказаться от предоставления услуги «утреннего пробуждения с пандой», сообщает The Independent.

По данным издания, отель Lehe Ledu Liangjiang Holiday в городе Чунцине на юго–западе Китая приобрел огромную популярность благодаря необычной услуге — вместо будильника в номер гостя в указанное время приходила красная панда. Всего, по словам сотрудников, на территории проживают четыре панды, они по очереди выполняют свои обязанности. 

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В апреле британская пара Рианна и Бен, авторы YouTube–канала On Tour With Dridgers, сняли видео о своем опыте пробуждения с красной пандой. На кадрах видно, как животное сначала карабкается на дерево во внутреннем дворике, затем идет по коридору с сотрудником отеля, заходит в номер, ест кусочки яблока с рук и запрыгивает на кровать. После этого многие туристы, как пишет The Independent, бронировали номера в этом отеле только ради общения с редкими животными и оригинального контента в соцсетях.

Городские власти потребовали немедленно прекратить эту практику из–за опасений по поводу здоровья и благополучия панд. Кроме того, в сети разгорелась дискуссия о потенциальной опасности, которую эти дикие животные могут представлять для самих гостей, особенно детей.

Сотрудники отеля утверждают, что панды находятся под наблюдением специалистов, они вакцинированы и к гостям допускаются только на несколько минут, в сопровождении персонала. Однако запрет властей оспорить не удалось.  

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Сунь Цюаньхуэй, научный сотрудник организации World Animal Protection, в интервью Global Times напомнил, что красные панды являются охраняемым видом в Китае. Они не должны использоваться в качестве домашних питомцев или для туристических развлечений. По его словам, эти животные чувствительны и могут испытывать сильный стресс при вынужденном контакте с людьми.

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