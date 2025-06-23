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Мир

Обязательное ДНК-тестирование новорожденных введут в Британии

2 минуты чтения 12:24

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) анонсировала государственную программу по ДНК–тестированию всех новорожденных детей. Инициатива направлена на раннее выявление генетических заболеваний и профилактику серьезных проблем со здоровьем до появления первых симптомов, пишет Би-би-си.

Проект рассчитан на ближайшие 10 лет. По информации СМИ, до 2030 года британские власти инвестируют в него порядка 650 миллионов фунтов стерлингов.

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Такой генетический скрининг, как поясняют эксперты, позволит получать информацию, которая может быть использована для прогнозирования вероятности развития определенных наследственных заболеваний — таких, как мышечная дистрофия, болезни печени и почек и др. — задолго до появления первых симптомов. 

Сейчас в Великобритании используется так называемый пяточный тест (у младенца берут несколько капель крови из пятки), с помощью которого определяют всего девять заболеваний. Новая система будет гораздо масштабнее: в перспективе она охватит до  семи тысяч известных патологий.

«Медицинская наука переживает революцию, и в течение следующего десятилетия мы можем преобразовать систему здравоохранения — перейти от диагностики и лечения болезней к их раннему прогнозированию и предотвращению», — заявил министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг.

Однако эксперты предупреждают о трудностях: необходима не только техническая база, но и квалифицированные специалисты — генетики и консультанты, способные грамотно интерпретировать результаты и объяснять их родителям новорожденных.

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