СМИ сообщили о готовности США вступить в войну с Ираном

В течение ближайших одного-двух дней решится — вступят ли США в войну против Ирана или Тегеран откажется от своей ядерной программы. Об этом, как сообщает телеканал ABC News, дали понять представители Белого дома после прошедшей там накануне встречи президента США Дональда Трампа со своими главными советниками в Ситуационной комнате.

Телеканал отмечает, что непосредственно перед совещанием Трамп существенно повысил градус своей риторики в отношении Ирана. Так, в серии постов в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп сначала заявил: что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, а затем написал, что Вашингтону точно известно, где находится верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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«Он легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его убирать (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты запускали по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе», — говорилось в посте.

«БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!» — написал Трамп следом.

Несмотря на воинственное поведение президента американские дипломаты по-прежнему не исключают мирного разрешения текущего конфликта. По их мнению, пишет ABC News, слабая позиция Ирана может заставить его вступить в переговоры, приняв ключевое условие Вашингтона — отказ от обогащения урана.

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Сразу после начала израильских авиаударов 13 июня Тегеран заявил, что не примет участия в переговорах по ядерной сделке, которые были запланированы на 15 июня. Впрочем, спустя несколько дней иранские власти сообщили, что все же готовы к продолжению диалога, но при условии прекращения атак Израиля.