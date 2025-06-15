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Мир

Трамп заявил о возможном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана

2 минуты чтения 18:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что на данный момент США не вовлечены в него, об этом со ссылкой на слова политика сообщает ABC News.

Трамп также отметил, что не будет против участия Владимира Путина в переговорах. Президент США заявил, что Путин подтвердил свою готовность выступить посредником между сторонами конфликта. Этот вопрос политики обсуждали во время телефонного разговора, который состоялся 14 июня.

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Также Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором призвал власти Израиля и Ирана заключить соглашение и остановить боевые действия, а также сделать Ближний Восток «снова великим». Политик отметил, что «много делает и ничего не получает», и сообщил, что участвовал в урегулировании конфликтов между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, а также Египтом и Эфиопией.

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Президент США заявил, что в настоящий момент происходят множество «звонков и встреч» по урегулированию ирано-израильского конфликта, но не привел подробностей о них. Ранее он заявлял, что надеется на продолжение переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, новый раунд которых был отменен после начала обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к заключению ядерной сделки и прекращению ударов по Израилю в случае согласия противоположной стороны на аналогичную меру. При этом в Тегеране не верят заявлениям Вашингтона о невмешательстве в конфликт и ожидают осуждения израильских атак. Трамп также отмечал, что знал о готовящихся ударах, но подчеркивал, что США не участвовали в планах по планированию атаки.

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