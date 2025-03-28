Зумеры предпочитают музыку прошлых лет и одежду в стиле ретро

В России более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, результаты которого есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно исследованию, молодое поколение охотно заимствует элементы ушедших эпох. Так, 71% представителей поколения Z (1996-2010 годов рождения) увлекаются музыкой и вечеринками прошлых лет. 59% зумеров носят одежду в стиле 80-х, 90-х и нулевых, а 53% любят смотреть старые фильмы. Каждый второй (52%) использует пленочные фотоаппараты, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% охотно слушают винил, утверждают аналитики.

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По их наблюдениям, молодое поколение привлекает возможность окунуться в атмосферу без цифрового шума. Например, 82% зумеров считают старые тренды уютными, 65% уверены, что вещи прошлых лет выглядят более стильно, чем современные, а 42% отмечают их высокое качество.

Аналитики также выяснили, что зумеры интересуются прошлыми трендами, чтобы понять, как жили их родители (42%) и прикоснуться к их культуре (35%). Кроме того, почти каждый пятый представитель поколения Z (17%) использует старые вещи, чтобы выделиться среди сверстников.

В исследовании говорится, что представители поколения Х (родившиеся в период с 1965 по 1980 года) почти не изменяют своим привычкам. Тем не менее, каждый третий из них считает, что современные технологии подходят людям любого возраста. Например, 79% опрошенных ценят удобство новых технологий, 61% иксов стремятся лучше понять своих детей и внуков, а 56% проявляют любопытство к трендам.

«Границы между поколениями уже не просто стираются — они переписываются заново. Зумеры вдохновляются прошлым, а поколение «икс» уверенно осваивает технологии будущего. В результате привычные теории поколений теряют свою предсказуемость, а маркетологам приходится заново искать работающие подходы», — рассказал генеральный директор Calltouch Артур Саркисян.

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По словам Саркисяна, теперь недостаточно «механически» обращаться к ностальгии — важно понимать, что действительно откликается у аудитории.

Ранее аналитики литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba выяснили, что зумеры чаще остальных поколений чувствуют себя одинокими.

