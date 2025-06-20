Власти захотели контролировать рекламу «по бартеру» в Telegram

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что российские власти планируют «разобраться» с тем, как регулировать «нативную рекламу» и рекламу по «бартеру», которая распространяется в Telegram и других соцсетях. Об этом со ссылкой на слова политика пишут «Осторожно, новости».

Немкин отметил, что считает такую рекламу «серой зоной» российского законодательства, которая нуждается в регулировании, а власти, по его мнению, должны бороться с такими «схемами». Также он анонсировал ужесточение наказания за рекламу в Instagram и Facebook.

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Депутат напомнил, что норма о штрафе за такую рекламу вступит в силу 1 сентября 2025 года, но, по его словам, власти уже задумываются о том, что в перспективе наказание «будет прогрессировать». Немкин не уточнил, идет ли речь об увеличении сумм штрафов или о разработке новых статей КоАП или УК. Также он не рассказал, какими критериями в Госдуме предлагают пользоваться для выявления рекламы «по бартеру» и «нативных» объявлений.

Ранее в Роскомнадзоре подтвердили, что власти будут считать нарушением закона неудаление рекламных публикаций в Instagram и Facebook. «Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете. Если 1 сентября интеграция сохраняется», — сказал заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов. Он отметил, что считает сохранение таких публикаций в Instagram и Facebook распространением рекламы на «запрещенном ресурсе».

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Поправки в законодательство, запрещающие размещение рекламы в Instagram и Facebook с 1 сентября, приняли весной 2025 года. За нарушение запрета вводятся штрафы до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, до 500 тысяч — для юридических лиц.