Павлины захватили британскую деревню

Жители деревни Хибалдстоу в британском графстве Северный Линкольншир пожаловались, что несколько десятков павлинов нападают на их машины и разоряют сады. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, почти 30 птиц набрасываются на свои отражения в автомобилях и перекрывают дороги. Павлины также повредили могилы на местном кладбище, а жители деревни жалуются на шум от птиц в неудобное время.

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По данным The Telegraph, павлины жили в деревне Хибалдстоу начиная с 1960-х годов, однако в последнее время их популяция стала увеличиваться. Сама деревня известна тем, что в середине ХХ века там тренировались пилоты истребителей «Спитфайр» времен Второй мировой войны. В 1947 году военную базу в деревне закрыли, однако взлетно-посадочные полосы остались нетронутыми, а аэродром разрешили использовать любителям авиамоделизма и парашютного спорта.

75-летний житель деревни Лес Гладуэлл, бывший владелец магазина, рассказал изданию, что однажды насчитал в своем саду 18 павлинов, которые бросались на его машину и «поедали все, что попадалось на глаза».

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«Это красивые птицы, и некоторым приятно видеть, как они разгуливают по деревне, но это уже слишком», — отметил Гладуэлл. Еще одна жительница деревни рассказала, что самка павлина с птенцами загнала ее двухлетнего сына в угол, пока тот играл в саду с футбол. С тех пор женщина не оставляет играющего сына без присмотра.

Приходской советник деревни Дэвид Стотард заявил, что Хибалдстоу вряд ли когда-нибудь избавится от павлинов.

Ранее сообщалось, что американский город Майами захватили дикие куры и петухи. Местные жители неоднозначно к этому отнеслись: одни назвали птиц символом города, другие пожаловались на шум.