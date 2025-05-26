Дикие курицы захватили Майами

Дикие куры, петухи и их цыплята активно расселяются в американском городе Майами, они спокойно гуляют в парках и около местных предприятий. Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты рассказали о неоднозначном отношении местных жителей к птицам. Часть из них считают, что они стали новым символом города, другие — заявляют о неудобствах из-за шума. Но совсем скоро их могут потеснить павлины.

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В тексте отмечается, что массово курицы начали распространяться после прибытия в США эмигрантов из Кубы, бежавших после революции в их родной стране. Сотрудник исторического музея Майами Пол Джордж рассказал журналистам, что курицы прочно связаны и с культурой эмигрантов из других частей Латинской Америки.

В 2002 году, как сообщает Associated Press, в районе компактного проживания выходцев с Кубы, Малой Гаване, начали строиться статуи петухов, а сами птицы появились на множестве сувенирных товаров, предлагаемых туристам. «Все хотят петуха. Хотят забрать домой сувенир. Они [покупатели] хотят иметь воспоминание о веселом времени», — рассказал журналистам владелец магазина сувениров.

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Однако не все местные жители любят куриц. Джордж отмечает, что старые районы города перестраиваются, и дома, с момента постройки которых прошло около 50 лет, заменяются на более дорогую недвижимость. Он отметил, что владельцы жилья за миллион долларов вряд ли согласятся терпеть исходящий от птиц шум и могут потребовать от властей жестче соблюдать законодательство, которое строго регулирует статус живых птиц в городе.

Также курицы в скором времени столкнутся с угрозой со стороны павлинов, которые уже захватили соседние районы. Они, как отмечает Джордж, не только крупнее куриц, но и производят больше шума, а также способны причинить больше неудобств горожанам.