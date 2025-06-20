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Мир

Назван лучший ресторан мира

2 минуты чтения 19:19 | Обновлено: 19:20

Опубликован рейтинг лучших ресторанов мира за 2025 год, первое место занял ресторан Maido из южноамериканского города Лима, столицы Перу. Он специализируется на кухне никкей, разновидности перуанской национальной кухни, обогащенной японскими кулинарными традициями. Об этом сообщает CNN.

В прошлом году Maido также занимал высокую позицию в рейтинге, остановившись на пятом месте. В 2025 году в топ-10 оказались четыре ресторана из Европы, еще четыре из Южной и Центральной Америк и два из стран Азии. Заведений из России и стран постсоветского пространства в топ-50 нет.

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Журналисты отмечают, что награду, которую вручает организация The World’s 50 Best Restaurants Academy, считают «Оскаром» в мире кулинарии, церемония награждения состоялась 19 июня. Второе место занял ресторан Asador Etxebarri из испанского муниципалитета Ачондо, третье — ресторан Quintonil из Мехико.

CNN сообщает, что победители рейтинга больше не могут участвовать в конкурсах, за ними закрепляется место в списке «лучших из лучших». В него уже входят заведения Geranium и Noma из датского Копенгагена, Eleven Madison Park из американского Нью-Йорка, The Fat Duck из окрестностей Лондона, Osteria Francescana из итальянской Модены, Mirazur из французского Ментона, Central из перуанской Лимы, а также прошлогодний победитель — барселонский Disfrutar.

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Ранее CNN также рассказывал о лучшей кофейне мира 2025 года, ей стала Toby’s Estate Coffee Roasters из австралийского города Сидней. Главными особенностями этого заведения являются бар, в котором кофе готовят при покупателях, и цех, в котором ежедневно обжаривают свежие зерна. Журналисты отмечали, что кофе высокого качества в Австралии появился в том числе и из-за итальянских эмигрантов, которые привезли с собой кофемашины и распространили рецепты приготовления напитка.

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